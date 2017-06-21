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От осьминога до целлофанового пакета. В Бобруйске прошел праздник воздушных змеев "Пестрое небо"

21.06.2017 21:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пестрые и однотонные, простые и со сложными рамами-конструкциями, размером с обычную книгу и величиной со взрослый велосипед — в Бобруйске впервые прошел праздник воздушных змеев, который собрал на площадке перед ледовым дворцом сотни юных бобруйчан.


Несмотря на будний день, понаблюдать за тем, как в небо взмывают диковинные конструкции, пришли и взрослые, и дети. Нынешние мамы и папы в подавляющем большинстве и понятия не имеют, как выглядят настоящие воздушные змеи, а их дети до этого дня о существовании подобного развлечения даже не подозревали. Лишь поколение постарше знает, каково это — ощущать, как в пальцах пружинит бечевка, удерживающая над землей эфемерное существо из реек и тонкой бумаги.



Тренер по авиамодельному спорту технического отдела Центра творчества детей и молодежи города Александр Костенко не только прекрасно знаком с этим ощущением, но и готов подарить его всем желающим. В этот день он охотно проводит мастер-классы по изготовлению воздушных змеев, обучая бобруйчан всем тонкостям позабытого ремесла.




Его ученики всех возрастов прилежно усваивают урок, а некоторые даже пытаются смастерить своего змея. Им подражают самые маленькие — не мудрствуя лукаво, они привязывают нитки к полиэтиленовым пакетам из супермаркета и запускают их в голубую высь. Но очень скоро оставляют свое увлекательное занятие — на небосклоне появляется гигантский надувной осьминог, который приковывает всеобщее внимание.




Оказывается, игрушку, купленную в Китае, принес с собой мужчина, который в этот день становится кумиром всей малышни. Еще через мгновение осьминог уже парит над травой, и толпа детей несется за ним с гиканьем, визжа от восторга. Мальчик лет семи, воспитанный на Гарри Поттере, поправляет свою маму:

— Это не осьминог, а дементор.



Татьяна Кизатова, одна из организаторов праздника, говорит, что не все родители сегодня могут позволить себе организовать досуг ребенка, отправив его, к примеру, в летний лагерь. Но каждому под силу при помощи клея, бумаги или полиэтилена, нескольких деревянных планок и крепкой нитки сделать воздушного змея, а потом увлекательно провести с детьми время на свежем воздухе, вдали от телевизора и интернета.


К слову, среди бобруйчан уже немало тех, кто оценил преимущества подобного летнего отдыха. Они представили свои работы на суд жюри, устроив настоящую охоту за титулам. «Самый креативный змей», «Самый веселый змей» и даже «Самый пиратский змей» — организаторы праздника не скупились на грамоты, которые участники принимали с особой гордостью. И хоть массово запускать воздушных змеев, которые рисковали навсегда покинуть своих хозяев, бобруйчане в этот раз не рискнули, гости праздника все же получили огромное удовольствие, разглядывая единичные яркие пятна в голубом небе. Они то совсем исчезали, то приближались — хорошо забытый символ детства и настоящего лета, который снова становится популярным.


 
 
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Пестрые и однотонные, простые и со сложными рамами-конструкциями, размером с обычную книгу и величиной со взрослый велосипед - в Бобруйске впервые прошел праздник...

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