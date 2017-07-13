На минских улицах за внимание зрителя борются не только столичные музыканты или гости из регионов Беларуси. Съемочная группа TUT.BY встретила российского баяниста, учителя музыки и путешественника, который играл для белорусского посла в Вене Елены Купчиной. Его зовут Юрий Кочуров, он и стал героем нового выпуска проекта «Музыка улиц» .

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Юрий Валентинович — пенсионер из Новосибирска. Оттуда он решил съездить в Берлин. До Москвы доехал поездом, а от Москвы до Бреста добирался на велосипеде. Когда мы общались с музыкантом он был в дороге уже больше месяца: стартовал 28 мая. Путешествовать на свою скромную пенсию баянист не может, поэтому зарабатывает на дорогу, выступая на улицах городов.

Весной Юрий Кочуров уже побывал в Европе вместе с коллегами музыкантами. В Вене их пригласили выступить на приеме в российском посольстве 9 Мая. Там баянисту представилась и посол Беларуси в Австрии Елена Купчина. В своем рассказе Юрий Валлентинович тепло вспоминает тот вечер, когда запел для дипломата «Родина моя Белоруссия…».

Сама Елена Купчина подтвердила TUT.BY этот случай: делов было на совместном приеме России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбкистана. Таджикистана и Туркменистана по случаю Дня Победы на территории посольства РФ.

Вся история российского пенсионера, баяниста, велосипедиста и путешественника в одном лице в видео TUT.BY.

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Если вы выступаете на улицах Минска и хотите стать героем нашего еженедельного проекта, присылайте заявку на адрес air@tutby.com с пометкой «Музыка улиц» в теме письма. Не забудьте указать ваши контактные данные для обратной связи.