ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус Егор Шаранков прошел в финал вокального конкурса на "Славянском базаре"

15.07.2017 09:21 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский участник XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» на «Славянском базаре» Егор Шаранков прошел в финал вокального состязания. Полуфинальный тур, в котором молодые исполнители из 21-й страны пели на родном языке песни композиторов своей страны, состоялся накануне, 14 июля.


Егор Шаранков. Фото: личная страница Егора Шаранкова во «ВКонтакте»

Жюри конкурса в этом году возглавляет заслуженная артистка Болгарии Йорданка Христова. Из 21-го участника судьи «отсеяли» шестерых — конкурсантов из Армении, Латвии, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Эстонии.

Белорусскому участнику Егору Шаранкову 19 лет. Он солист Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. В полуфинале Егор исполнил народную песню «Ой, дубе мой, дубе» в авторской аранжировке.

Финальные концерты конкурса пройдут 15 и 16 июля в Летнем амфитеатре: в первый день участники споют славянские песни под аккомпанемент оркестра под управлением Михаила Финберга, а во второй — мировые хиты под фонограмму «-1». Егор Шаранков сегодня выйдет на сцену третьим и исполнит песню «Крыжы».

Зимой Егор Шаранков принимал участие в украинской версии популярного телешоу «Голос» и дошел до четвертьфинала.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полуфинальный тур, в котором молодые исполнители из 21-й страны пели на родном языке песни композиторов своей страны, состоялся накануне, 14 июля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Шоу продолжается: гид пятого дня "Славянского базара"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика