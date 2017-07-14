Белорусский участник XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» на «Славянском базаре» Егор Шаранков прошел в финал вокального состязания. Полуфинальный тур, в котором молодые исполнители из 21-й страны пели на родном языке песни композиторов своей страны, состоялся накануне, 14 июля.



Егор Шаранков. Фото: личная страница Егора Шаранкова во «ВКонтакте»

Жюри конкурса в этом году возглавляет заслуженная артистка Болгарии Йорданка Христова. Из 21-го участника судьи «отсеяли» шестерых — конкурсантов из Армении, Латвии, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Эстонии.

Белорусскому участнику Егору Шаранкову 19 лет. Он солист Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. В полуфинале Егор исполнил народную песню «Ой, дубе мой, дубе» в авторской аранжировке.

Финальные концерты конкурса пройдут 15 и 16 июля в Летнем амфитеатре: в первый день участники споют славянские песни под аккомпанемент оркестра под управлением Михаила Финберга, а во второй — мировые хиты под фонограмму «-1». Егор Шаранков сегодня выйдет на сцену третьим и исполнит песню «Крыжы».

Зимой Егор Шаранков принимал участие в украинской версии популярного телешоу «Голос» и дошел до четвертьфинала.

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