Жительница Ставрополя Наталья Россабина рассказала в Facebook , что купила в Кавминводах газировку «Вождь» с изображением Иосифа Сталина на этикетке.



Фото: страница пользователя Наталья Рассабина в Facebook

По ее словам, бутылка безалкогольного напитка, разлитого в поселке Иноземцево, стоит 50 рублей. «Не просто газировали, а добавили в него иноземный плод — гуанабану », — отмечает Россабина.