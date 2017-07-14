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В российском Ставрополе продают газировку "Вождь" со Сталиным

15.07.2017 19:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Жительница Ставрополя Наталья Россабина рассказала в Facebook, что купила в Кавминводах газировку «Вождь» с изображением Иосифа Сталина на этикетке.


Фото: страница пользователя Наталья Рассабина в Facebook

По ее словам, бутылка безалкогольного напитка, разлитого в поселке Иноземцево, стоит 50 рублей. «Не просто газировали, а добавили в него иноземный плод — гуанабану», — отмечает Россабина.

В июне социологи «Левада-центра» опубликовали результаты опроса, в котором предложили россиянам выбрать наиболее влиятельную, по их мнению, историческую личность всех времен и народов. Первое место в этом списке досталось советскому лидеру Иосифу Сталину, величайшим его назвали 38 процентов респондентов. Помимо этого, четверть россиян считают, что сталинские репрессии были политической необходимостью, поэтому они исторически оправданы.

 
 
 
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Жительница Ставрополя Наталья Россабина рассказала в Facebook, что купила в Кавминводах газировку "Вождь" с изображением Иосифа Сталина на этикетке.

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