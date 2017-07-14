Жительница Ставрополя Наталья Россабина рассказала в
По ее словам, бутылка безалкогольного напитка, разлитого в поселке Иноземцево, стоит 50 рублей. «Не просто газировали, а добавили в него иноземный плод —
В июне социологи «Левада-центра»
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В российском Ставрополе продают газировку "Вождь" со Сталиным
15.07.2017 19:54 — Новости Культуры | Tut.by
Жительница Ставрополя Наталья Россабина рассказала в
По ее словам, бутылка безалкогольного напитка, разлитого в поселке Иноземцево, стоит 50 рублей. «Не просто газировали, а добавили в него иноземный плод —
В июне социологи «Левада-центра»
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Жительница Ставрополя Наталья Россабина рассказала в Facebook, что купила в Кавминводах газировку "Вождь" с изображением Иосифа Сталина на этикетке.
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