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Фанаты дождались нового сезона "Игры престолов"
17.07.2017 10:48 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Зрители остались в восторге от первой серии нового сезона популярного телесериала HBO "Игра престолов".
Предпоследний сезон "Игры престолов" представили накануне, а уже ранним утром первая серия была доступна в русской озвучке в онлайн-кинотеатрах. Многие поклонники саги, ждавшие седьмого сезона более года, уже успели посмотреть новую серию.
В целом отзывы о первой серии седьмого сезоны "Игры престолов" восторженные. Зрителям особенно понравилась первая сцена серии с участием Арьи Старк, а также история с Серсеей Ланнистер и Эуроном Грейджоем. От продолжения сериала многие ожидают неожиданных поворотов сюжета, а претензий к исполнению седьмого сезона, как и критики, особой нет.
Понравилось зрителям и появление в небольшой роли британского музыканта Эда Ширана, и другие нюансы новой серии. Своими отзывами и впечатлениями многие уже поделились в социальных сетях.
Часть зрителей уже пытаются заниматься разбором значения сцен и выбирают лучшие. Однако о продолжении истории многим остается только гадать: финал "Игры престолов" строго засекречен.
Первый сезон "Игры престолов" вышел на экраны в 2011 году. Сегодня сериал — один из самых популярных. Количество зрителей каждой новой серии исчисляется десятками миллионов, а бьет "Игра престолов" рекорды и по пиратским скачиваниям и просмотрам онлайн.
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Многие поклонники "Игры престолов" уже посмотрели новую серию саги и спешат поделиться впечатлениями в социальных сетях.
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