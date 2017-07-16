МИНСК, 17 июл — Sputnik. Зрители остались в восторге от первой серии нового сезона популярного телесериала HBO "Игра престолов".

Предпоследний сезон "Игры престолов" представили накануне, а уже ранним утром первая серия была доступна в русской озвучке в онлайн-кинотеатрах. Многие поклонники саги, ждавшие седьмого сезона более года, уже успели посмотреть новую серию.

В целом отзывы о первой серии седьмого сезоны "Игры престолов" восторженные. Зрителям особенно понравилась первая сцена серии с участием Арьи Старк, а также история с Серсеей Ланнистер и Эуроном Грейджоем. От продолжения сериала многие ожидают неожиданных поворотов сюжета, а претензий к исполнению седьмого сезона, как и критики, особой нет.

Понравилось зрителям и появление в небольшой роли британского музыканта Эда Ширана, и другие нюансы новой серии. Своими отзывами и впечатлениями многие уже поделились в социальных сетях.

посмотрела

скажу только, что игра престолов это кайф, и мне кажется, этот сезон будет божественным — l. (@elisentb) 17 июля 2017 г.

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Но я собираюсь поспать часа 4 и восстать. Именно сегодня у меня есть неплохие шансы проявить силу воли, потому что ИГРА ПРЕСТОЛОВ. — Marie Enjolras (@Nientary) 17 июля 2017 г.

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Игра Престолов с Эдом Шираном, то ради чего стоит жить pic.twitter.com/dyp7MkxYWZ — ✨ (@dasha___184) 17 июля 2017 г.

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Госпаде игра престолов это самое лучшее что было в моей жизни — Блейк.7 сезон ИП (@bllake_bell) 17 июля 2017 г.

​Часть зрителей уже пытаются заниматься разбором значения сцен и выбирают лучшие. Однако о продолжении истории многим остается только гадать: финал "Игры престолов" строго засекречен.

Первый сезон "Игры престолов" вышел на экраны в 2011 году. Сегодня сериал — один из самых популярных. Количество зрителей каждой новой серии исчисляется десятками миллионов, а бьет "Игра престолов" рекорды и по пиратским скачиваниям и просмотрам онлайн.