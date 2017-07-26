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Белорусские археологи нашли ложку, изготовленную в конце 3 тысячелетия до нашей эры

27.07.2017 20:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Очередное открытие совершили археологи во время экспедиции на Кривинском торфянике — нашли первую на территории Беларуси полностью сохранившуюся ложку эпохи позднего неолита, пишет БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

«Вообще, это вторая из самых ранних ложек, найденных на территории Беларуси. Но у первой была обрезана рукоятка, эта же найдена целой, — объясняет археолог Максим Чернявский. — Она находилась в пластах, которые предварительно можно датировать концом III тысячелетием до нашей эры. То есть находка относится к северобелорусской культуре, которая возникла на территории Белорусского Поозерья под влиянием культур шнуровой керамики — так называемых индоевропейцев. Сделана она из кости животного, скорее всего, из тазовой части. Если провести подробный анализ, возможно, будет найдено наполнение в порах, которое позволит узнать, что именно этой ложкой ели».

Как могла кость столько веков пролежать в земле и не рассыпаться? Все дело в местоположении, которое и делает Кривинский торфяник уникальным в плане археологических исследований. Эта территория была затоплена из-за климатических изменений в середине II тысячелетия до нашей эры, произошло заболачивание, в результате чего озеро превратилось в торфяник. Таким образом культурный пласт оказался перекрыт примерно двухметровым наслоением стерильного торфа, который мало того что сам обладает дубильными свойствами, так еще и не пропускает кислород, а с ним и гнилостные бактерии. Поэтому если в подавляющем большинстве археологических памятников находят только фрагменты посуды, кремниевые элементы орудий труда, то здесь сохранилась еще и органика — изделия из дерева, коры, янтаря, кости, рога.

Что примечательно, первая ложка, которую упоминает наш собеседник и которая сейчас находится в экспозиции Института истории НАН Беларуси, была найдена метрах в 15 от второй еще в конце 1960-х годов отцом Максима — Михасем Чернявским.

 
 
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Очередное открытие совершили археологи во время экспедиции на Кривинском торфянике - нашли первую на территории Беларуси полностью сохранившуюся ложку эпохи...

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