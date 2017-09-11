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Единственную в Беларуси черную пантеру теперь можно увидеть в Гродненском зоопарке

12.09.2017 11:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пантера появилась в Гродненском зоопарке в июле. После карантина ее уже можно увидеть на новом месте обитания. Большая кошка уже привыкла к гродненской жизни, ест с аппетитом и ужилась с хищниками-соседями, но от посетителей по-прежнему прячется, сообщает телеканал СТВ.


Пантера в Гродно приехала из Нижнего Новгорода по обмену и долгое время проходила период адаптации. Темный окрас у этих животных — большая редкость. В зоопарке грациозному животному дали имя мистер Блэк.

— Это американская кошка. Причем один из самых таких свирепых, удачных и безжалостных хищников Америки. Это та кошка, которая никогда с едой не шутит. И в принципе, если леопард сытый может уйти в сторону, тигр сытый уйдет в сторону, но ягуар практически никогда не уйдет в сторону, он в принципе, всегда готов атаковать, — рассказывает заместитель директора Гродненского зоопарка Виталий Гуменный.

День рождения пантеры практически совпал с датой образования Гродненского зоопарка, которому 17 сентября исполнится 90 лет. К слову, на празднике подведут итоги конкурса на лучшее имя для зубренка, который родился в Гродно в День независимости.

 
Теги: Гродно
 
 
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Пантера появилась в Гродненском зоопарке в июле. После карантина ее уже можно увидеть на новом месте обитания. Большая кошка уже привыкла к гродненской жизни, ест с...

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