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14,5 млн долларов за час: в США звезды провели телемарафон в помощь пострадавшим от ураганов
13.09.2017 08:46 — Новости Культуры | Tut.by
Звезды американского шоу-бизнеса провели во вторник вечером телемарафон по сбору средств в помощь пострадавшим от ураганов «Харви» и «Ирма». Мероприятие транслировалось ведущими телеканалами США, а также на нескольких кабельных телесетях и интернет-платформах.
Как сообщили организаторы, всего за время телемарафона, который длился ровно час, удалось собрать более $ 14,5 млн. Во время мероприятия любой желающий мог позвонить по заранее объявленным платным номерам телефона, совершив таким образом пожертвование. Кроме того, по завершении телетрансляции сбор средств решено было не прекращать, поэтому собранная в итоге сумма окажется больше.
В марафоне, который транслировался сразу из нескольких студий в Нью-Йорке, Нэшвилле (штат Теннесси) и Лос-Анджелесе (штат Калифорния), приняли участие такие знаменитости, как Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо, Джулия Робертс, Том Хэнкс, Николь Кидман, Джастин Бибер, Барбра Стрейзанд, Аль Пачино, Бейонсе и многие другие. Они исполняли песни, выступали с воодушевляющими речами и принимали телефонные звонки американцев, среди которых были в том числе те, кто пострадал от двух разрушительных стихий.
Открыл марафон певец Стиви Уандер, который исполнил одну из песен музыканта Билла Уизерса — «Lean on Me». За час трансляции также выступили певец Ашер, поп-певица Терри Келли, музыкант Дэйв Мэтьюс.
Ураган «Харви» обрушился на штат Техас в ночь на 26 августа. Он привел к масштабным наводнениям, жертвами которых стали
Сформировавшийся в Атлантике
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Кроме того, по завершении телетрансляции сбор средств решено было не прекращать, поэтому собранная в итоге сумма окажется больше.
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