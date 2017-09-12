Хиллари Клинтон на коровьих копытах и женщина на зубре. Самые неоднозначные скульптуры мира

Скульптуру, которую установили в рамках фестиваля Vulica Brasil в белорусской столице, уже успели сломать. Пока минчане предполагают, на что она похожа, TUT.BY собрал примеры творений, понять смысл создания которых не всегда легко.

Скульптура «Монолит» в парке Вигеланда (Осло, Норвегия)



Фото: Reuters

По задумке скульптора, «Монолит» создан, чтобы показать желание человека возвыситься духовно и подняться над собой. Но в переплетении голых человеческих тел часто видят и Вавилонскую башню, и стремление к небесам, и фаллический символ.

Памятники Юрию Лужкову, созданные Зурабом Церетели (Москва, Россия)







Бывший московский мэр — поклонник российского скульптора Зураба Церетели, творчество которого само по себе является неоднозначным. Создавая памятник, скульптор показал мэра Москвы спортсменом, который играет в теннис и футбол одновременно. В свое время это вызвало волну шуток о чиновнике.





В 2002 году Церетели сделал памятник Лужкову-дворнику. Метафора заключалась в том, что Юрий Лужков следит за чистотой города и присматривает за ним. Сейчас два памятника находятся в Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке.

Ждун (Лейден, Нидерланды)



Фото: Википедия Sergkarman

Знаменитый интернет-мем создан голландской художницей Маргрит ван Бреворт. Она стремилась показать людей, сидящих в поликлиниках и обреченно ждущих своей очереди к врачу.

Неоднозначность вызывает, скорее, внешний вид скульптуры, которая сочетает в себе голову морского слона, тело личинки и руки пожилого человека.

Бык. Девочка. Собака (Нью-Йорк, США)



Фото: twitter @girlsreallyrule

Возле известной всем статуи биржевого быка на Уолл-стрит весной 2017 года поставили статую девочки, которая не боится быка. Она привлекает внимание к проблеме отсутствия женщин в советах директоров мировых компаний.

Через пару месяцев возле девочки появилась бронзовая собака, писающая ей на ногу. Автор собаки прокомментировал, что это знак солидарности с художником «Быка с Уолл-стрит».

Полуобнаженная Хиллари Клинтон (Нью-Йорк, США)



Фото: LAURA BULT/NEW YORK DAILY NEWS

Эта скульптура простояла в Нью-Йоркском парке недолго, но в 2016 году успела вызвать потасовку. Тогда возле скульптуры находился автор. В это время проходившая мимо сотрудница музея начала возмущаться его творением.

Статуя представляла собой полуобнаженную Хиллари Клинтон, стоящую на коровьих копытах. Из-за спины Хиллари видно лицо мужчины, символизирующего собой банкира с Уолл-стрит. Потасовка была непродолжительной, а статую вскоре убрали.

Антидиктаторские скульптуры (в мировых галереях)









Своими скульптурами южнокорейский художник Choi Xooang показывает страдания, которые может навлечь на человека диктатура. Обращены они в первую очередь к северокорейскому народу. Скульптуры объединены названием — «синдром Аспергера». Это состояние, когда человек в конечном итоге начинает походить на овощ. Именно такого эффекта добивается диктатура.

Женщина на зубре (Минск, Беларусь)



Фото: Сергей Балай, gazetaby.com

Первоначально скульптура должна была стать частью композиции «Беларусь партизанская». Но работа архитектора Валентина Занковича получила неоднозначную реакцию от ветеранов, а впоследствии была забракована худсоветом.

Теперь скульптура находится возле ДК МАЗ. Критиков смутила почти голая женщина, которая должна была символизировать сопротивление и победу.

Политики в воде (Берлин, Германия)



Фото: Isaac Cordal / flickr

Неоднозначность вызывает, скорее, не сама миниатюра, а ее трактовка. Исаак Кордал, автор произведения, опубликовал ее в своем flickr-аккаунте под названием «Предвыборная кампания». Но по интернету фотография с политиками в луже разошлась под названием «Политики обсуждают глобальное потепление».