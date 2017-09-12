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Хиллари Клинтон на коровьих копытах и женщина на зубре. Самые неоднозначные скульптуры мира
13.09.2017 13:03 — Новости Культуры | Tut.by
Скульптуру, которую установили в рамках фестиваля Vulica Brasil в белорусской столице, уже успели
Скульптура «Монолит» в парке Вигеланда (Осло, Норвегия)
По задумке скульптора, «Монолит» создан, чтобы показать желание человека возвыситься духовно и подняться над собой. Но в переплетении голых человеческих тел часто видят и Вавилонскую башню, и стремление к небесам, и фаллический символ.
Памятники Юрию Лужкову, созданные Зурабом Церетели (Москва, Россия)
Бывший московский мэр — поклонник российского скульптора Зураба Церетели, творчество которого само по себе является неоднозначным. Создавая памятник, скульптор показал мэра Москвы спортсменом, который играет в теннис и футбол одновременно. В свое время это вызвало волну шуток о чиновнике.
В 2002 году Церетели сделал памятник Лужкову-дворнику. Метафора заключалась в том, что Юрий Лужков следит за чистотой города и присматривает за ним. Сейчас два памятника находятся в Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке.
Ждун (Лейден, Нидерланды)
Знаменитый интернет-мем создан голландской художницей Маргрит ван Бреворт. Она стремилась показать людей, сидящих в поликлиниках и обреченно ждущих своей очереди к врачу.
Неоднозначность вызывает, скорее, внешний вид скульптуры, которая сочетает в себе голову морского слона, тело личинки и руки пожилого человека.
Бык. Девочка. Собака (Нью-Йорк, США)
Возле известной всем статуи биржевого быка на Уолл-стрит весной 2017 года поставили статую девочки, которая не боится быка. Она привлекает внимание к проблеме отсутствия женщин в советах директоров мировых компаний.
Через пару месяцев возле девочки
Полуобнаженная Хиллари Клинтон (Нью-Йорк, США)
Эта скульптура простояла в Нью-Йоркском парке недолго, но в 2016 году успела вызвать потасовку. Тогда возле скульптуры находился автор. В это время проходившая мимо сотрудница музея начала возмущаться его творением.
Статуя представляла собой полуобнаженную Хиллари Клинтон, стоящую на коровьих копытах. Из-за спины Хиллари видно лицо мужчины, символизирующего собой банкира с Уолл-стрит. Потасовка была непродолжительной, а статую вскоре убрали.
Антидиктаторские скульптуры (в мировых галереях)
Своими скульптурами южнокорейский художник Choi Xooang показывает страдания, которые может навлечь на человека диктатура. Обращены они в первую очередь к северокорейскому народу. Скульптуры объединены названием — «синдром Аспергера». Это состояние, когда человек в конечном итоге начинает походить на овощ. Именно такого эффекта добивается диктатура.
Женщина на зубре (Минск, Беларусь)
Первоначально скульптура должна была стать частью композиции «Беларусь партизанская». Но работа архитектора Валентина Занковича получила неоднозначную реакцию от ветеранов, а впоследствии была забракована худсоветом.
Теперь скульптура находится возле ДК МАЗ. Критиков смутила почти голая женщина, которая должна была символизировать сопротивление и победу.
Политики в воде (Берлин, Германия)
Неоднозначность вызывает, скорее, не сама миниатюра, а ее трактовка. Исаак Кордал, автор произведения, опубликовал ее в своем flickr-аккаунте под названием «Предвыборная кампания». Но по интернету фотография с политиками в луже разошлась под названием «Политики обсуждают глобальное потепление».
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