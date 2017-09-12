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Белоруска на грани вылета из "Новой Фабрики Звезд"

13.09.2017 17:57 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен — Sputnik. Белорусская певица Зина Куприянович оказалась на грани вылета из российского телепроекта "Новая Фабрика Звезд", соответствующая информация опубликована телеканалом МузТВ.

"Новая Фабрика Звезд" стартовала две недели назад на телеканале МузТВ. Среди участников есть и две минчанки — Зина Куприянович и Марта Жданюк.

По итогам второго отчетного концентра "Новой Фабрики звезд" никто из проекта не выбыл, но одним участником шоу станет меньше уже на ближайших выходных. В номинации на "вылет" в том числе и Куприянович.

Спасти ее можно при помощи онлайн-голосования на сайте телеканала. К слову, через день после концерта, 17 сентября, юной певице исполнится 15 лет.

В рамках последнего выпуска "Новой Фабрики Звезд" Куприянович исполнила вместе с Алексеем Глызиным песню "Зимний сад". Членам жюри показалось, что она недостаточно хорошо справилась с задачей, поэтому девушка и оказалась в номинации.

Куприянович была известна задолго до участия в популярном телепроекте. У нее есть ролики с более чем миллионом просмотров, несколько раз девушка становилась финалисткой национального отбора на детское "Евровидение" от Беларуси, а не так давно она озвучила главную героиню мультфильма "Моана".

 
Теги: Минск
 
 
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Зина Куприянович получила номинацию на выбывание из проекта, но ее можно спасти онлайн-голосованием.

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