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Принцесса из Клуба 27: день рождения Эми Уайнхаус

14.09.2017 10:11 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен – Sputnik. Певица Эми Уайнхаус появилась на свет в семье водителя такси и фармацевта, в десять лет она собрала рэп-группу, в 12 – поступила в театральную школу, из которой вскоре девочку выгнали. В 14 лет Эми попробовала наркотики, а в 15 – подписала свой первый музыкальный контракт.

Принцесса из Клуба 27: день рождения Эми Уайнхаус
© Кинокомпания A24
Опубликован тизер фильма о певице Эми Уайнхаус

От других исполнителей она отличалась как минимум тем, что практически каждый свой трек написала самостоятельно или в соавторстве. При жизни Уайнхаус вышли всего два альбома, третий выпустили посмертно.  

Жизнь Уайнхаус была наполнена чередой нетипичных событий, большим количеством алкоголя и наркотиков, она умерла 23 июля 2011 года в 27 лет. В честь соул-принцессы часто проводятся трибьют-вечера, где исполняются каверы песен Уайнхаус. Эми вторая женщина, включенная в легендарный Клуб 27 (звезд, умерших в этом возрасте – Sputnik) после Дженис Джоплин.

В день рождения знаменитой исполнительницы Sputnik собрал семь клипов Уайнхаус, проголосуйте за ваш любимый.

 
Теги: Минск
 
 
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Одна из самых эксцентричных певиц XXI века родилась 14 сентября 1983 года.

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