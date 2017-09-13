Принцесса из Клуба 27: день рождения Эми Уайнхаус

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Певица Эми Уайнхаус появилась на свет в семье водителя такси и фармацевта, в десять лет она собрала рэп-группу, в 12 – поступила в театральную школу, из которой вскоре девочку выгнали. В 14 лет Эми попробовала наркотики, а в 15 – подписала свой первый музыкальный контракт.

От других исполнителей она отличалась как минимум тем, что практически каждый свой трек написала самостоятельно или в соавторстве. При жизни Уайнхаус вышли всего два альбома, третий выпустили посмертно.

Жизнь Уайнхаус была наполнена чередой нетипичных событий, большим количеством алкоголя и наркотиков, она умерла 23 июля 2011 года в 27 лет. В честь соул-принцессы часто проводятся трибьют-вечера, где исполняются каверы песен Уайнхаус. Эми вторая женщина, включенная в легендарный Клуб 27 (звезд, умерших в этом возрасте – Sputnik) после Дженис Джоплин.

В день рождения знаменитой исполнительницы Sputnik собрал семь клипов Уайнхаус, проголосуйте за ваш любимый.