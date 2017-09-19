Хорошая компания. Фото из семей, у которых живет три и более домашних питомцев

Н аличие домашнего животного определенно приносит много радости в жизнь. А что, если такие животных три и более? B oredpanda.com обратила внимание на фотографии, которые вряд ли кого-то оставят равнодушными. Любители животных умилятся, а вот другие, возможно, наоборот, порадуются, что живут в гордом одиночестве.

















































Фото: boredpanda.com











