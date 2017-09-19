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Хорошая компания. Фото из семей, у которых живет три и более домашних питомцев

20.09.2017 18:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Наличие домашнего животного определенно приносит много радости в жизнь. А что, если такие животных три и более? Boredpanda.com обратила внимание на фотографии, которые вряд ли кого-то оставят равнодушными. Любители животных умилятся, а вот другие, возможно, наоборот, порадуются, что живут в гордом одиночестве.




















Фото: boredpanda.com






 

 
 
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Наличие домашнего животного определенно приносит много радости в жизнь. А что, если такие животных три и более? Boredpanda.com обратила внимание на фотографии, которые...

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