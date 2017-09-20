МИНСК, 21 сен — Sputnik. Повесть Джона Рональда Руэла Толкина "Хоббит, или Туда и обратно" была издана ровно 80 лет назад. Бильбо Бэггинс до сих пор остается персонажем, с которым многие знакомятся прежде, чем открывают для себя мир Средиземья и "Властелина колец". Sputnik вспомнил, чем прославился хоббит-юбиляр.

Бильбо Бэггинс в расцвете жизни (ему было около 50-ти) занялся совершенно неприемлемыми для порядочного хоббита делами — подружился с гномами и отправился в опасное путешествие к Одинокой горе, надолго покинув свою уютную норку, какая есть у каждого порядочного хоббита.

Книга "Хоббит, или Туда и обратно" сразу же после издания в 1937 году стала популярной, и хотя Толкин не собирался писать продолжение, однако именно благодаря интересу к приключениям мохноногого человечка в мире драконов и троллей появилась история о "Властелине колец", написанная уже для взрослой аудитории и отсылающая к толкиновской мифологии "Сильмариллиона".

Если помните, именно Бильбо позаимствовал у Горлума в подземельях гоблинов колечко, вокруг которого и вращается сюжет последующих книг Толкина из серии "Властелин колец". Его племянник Фродо пошел и того дальше — бунтарские гены Бильбо оказались заразительны. Кстати, свою склонность к авантюрам Бильбо, по задумке Толкина, унаследовал от матери, отец его был почтенным хоббитом.

Советские читатели смогли познакомиться с "Хоббитом" в 1976 году, когда в издательстве "Детская литература" вышел первый перевод на русский язык, выполненный Натальей Рахмановой. В советской театральной постановке "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита" в 1985 году его роль исполнил Михаил Данилов.

В недавней экранизации повести Толкина о хоббите роль Бэггинса сыграл актер Мартин Фримен. Кстати, книгу о Бильбо перевели и на белорусский язык, перевод выполнил Дмитрий Могилевец.