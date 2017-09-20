Грузчик в сингапурском аэропорту три месяца менял бирки на багаже. Не туда улетели 286 чемоданов

Грузчик Тай Бун Ке, работавший в международном аэропорту Сингапура, три месяца подменял бирки на багаже пассажиров. Из-за действий 63-летнего мужчины не по назначению отправились 286 чемоданов.



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Сотруднику аэропорта предъявили обвинение в причинении вреда по каждому из этих случаев. Предполагается, что он занимался подменой бирок каждый день с ноября 2016-го по февраль 2017 года.

Не туда улетели чемоданы, которые должны были доставить на остров Пинанг в Малайзии, а также в Гонконг, Манилу, Лондон и другие города.

Следующее судебное заседание назначено на 17 октября. Тай Бун Ке не объяснил своих мотивов, но собирается признать вину. Ему грозит до года тюрьмы или штраф за каждую подмену бирки.

Представители аэропорта заверили журналистов, что серьезной угрозы безопасности пассажиров действия грузчика не создали.