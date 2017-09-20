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Грузчик в сингапурском аэропорту три месяца менял бирки на багаже. Не туда улетели 286 чемоданов
21.09.2017 17:30 — Новости Культуры | Tut.by
Грузчик Тай Бун Ке, работавший в международном аэропорту Сингапура, три месяца
Сотруднику аэропорта предъявили обвинение в причинении вреда по каждому из этих случаев. Предполагается, что он занимался подменой бирок каждый день с ноября 2016-го по февраль 2017 года.
Не туда улетели чемоданы, которые должны были доставить на остров Пинанг в Малайзии, а также в Гонконг, Манилу, Лондон и другие города.
Следующее судебное заседание назначено на 17 октября. Тай Бун Ке не объяснил своих мотивов, но
Представители аэропорта заверили журналистов, что серьезной угрозы безопасности пассажиров действия грузчика не создали.
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Грузчик Тай Бун Ке, работавший в международном аэропорту Сингапура, три месяца подменял бирки на багаже пассажиров. Из-за действий 63-летнего мужчины не по...
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