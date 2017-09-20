ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грузчик в сингапурском аэропорту три месяца менял бирки на багаже. Не туда улетели 286 чемоданов

21.09.2017 17:30 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Грузчик Тай Бун Ке, работавший в международном аэропорту Сингапура, три месяца подменял бирки на багаже пассажиров. Из-за действий 63-летнего мужчины не по назначению отправились 286 чемоданов.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сотруднику аэропорта предъявили обвинение в причинении вреда по каждому из этих случаев. Предполагается, что он занимался подменой бирок каждый день с ноября 2016-го по февраль 2017 года.

Не туда улетели чемоданы, которые должны были доставить на остров Пинанг в Малайзии, а также в Гонконг, Манилу, Лондон и другие города.

Следующее судебное заседание назначено на 17 октября. Тай Бун Ке не объяснил своих мотивов, но собирается признать вину. Ему грозит до года тюрьмы или штраф за каждую подмену бирки.

Представители аэропорта заверили журналистов, что серьезной угрозы безопасности пассажиров действия грузчика не создали.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузчик Тай Бун Ке, работавший в международном аэропорту Сингапура, три месяца подменял бирки на багаже пассажиров. Из-за действий 63-летнего мужчины не по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Швыдкой: "Матильда" обнажила болезни общества, а не проблемы кино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика