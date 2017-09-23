Праправнучка Матильды Кшесинской вошла в балетную труппу Большого театра

В пресс-службе Большого театра сообщили о поступлении в балетную труппу праправнучки балерины Матильды Кшесинской, выпускницы академии русского балета им. Вагановой Элеоноры Севенард, передает РИА «Новости» .



Фото: @elya_7ard/Instagram.com

Севенард участвовала в спектаклях Мариинского театра, гастролях театра в Литве и Японии, а также в гала-концерте «Иконы русского балета» в Лондоне и в гала-шоу балетных школ ХХI века в Париже.



Фото: аккаунт Элеоноры Севенард в сети ВКонтакте

Севенард является обладательницей I премии Международного балетного конкурса «Vaganova — PRIX», первой премии III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет», премии Фонда Натальи Дудинской и Константина Сергеева, а также лауреатом общероссийского конкурса Минкультуры «Молодые дарования России».



Матильда Кшесинская. Фото: Wikimedia Commons