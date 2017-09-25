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В Корме пройдет фестиваль льна

26.09.2017 09:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Фестиваль «Льняная карусель» развернется в центральном парке горпоселка 30 сентября. Начнется праздник парадом, на котором представят разнообразные изделия из северного шелка. Сразу после этого участники мероприятия, гости, зрители, все желающие приступят к созданию льняной карусели — композиции из рушников, ткать которые будут на протяжении дня.


На празднике будут работать разнообразные тематические площадки. К примеру, в «Фестивальной мастерской» свои изделия представят ремесленники и мастера декоративно-прикладного творчества, которые раскроют некоторые секреты техник и методов во время мастер-классов. В «Льняном бистро» предложат блюда национальной белорусской кухни. О быте, традициях, обрядах белорусов расскажет «Льняное подворье». Народные песни, в том числе и о льне, будут звучать на творческой площадке. А во время льняного дефиле продемонстрируют модели одежды, аксессуары, выполненные с применением северного шелка.

Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть экспозицию музея льна под открытым небом, принять участие в тематической викторине и других познавательных мероприятиях.

Организатором праздника выступает Кормянский райисполком при участии местной инициативы «Центр ресурсного обеспечения фестиваля «Льняная карусель» проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН. Фестиваль нацелен на развитие туристического потенциала района, пропаганду духовных ценностей и традиций народной культуры, повышение престижа труда льноводов.

 
 
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Участники мероприятия, гости, зрители, все желающие приступят к созданию льняной карусели - композиции из рушников, ткать которые будут на протяжении дня

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