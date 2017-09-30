Реконструкция киностудии «Беларусьфильм» завершится к 7 ноября. Об этом рассказал в эфире телеканала «Столичное телевидение» министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Общественность замерла в ожидании, когда будет завершена реконструкция. Хочу заверить, что все будет сдано в срок — 7 ноября. „Беларусьфильм“ станет одной из самых современных и совершенных кинофабрик в Европе», — отметил министр культуры.

По мнению Юрия Бондаря, необходимо также повышать уровень оплаты работников сферы культуры, создать условия, чтобы учреждения могли зарабатывать дополнительные средства. «Развитие платных услуг в белорусской культуре — серьезный ресурс. Средняя заработная плата в отрасли составляет 464 рублей. Тем не менее, в организациях республиканского подчинения (таких насчитывается тридцать) заработная плата достигает 606 рублей. Однако эти учреждения имеют высокие собственные доходы. Зависимость зарплаты от способности учреждений культуры зарабатывать очевидна», — рассказал Юрий Бондарь.