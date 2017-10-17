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Фотофакт: одиночный пикет на предпремьерном показе "Матильды" в Минске
18.10.2017 19:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Мужчина устроил одиночный пикет перед кинотеатром "Москва", где проходит предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда", передает корреспондент Sputnik.
На плакате изображено обращение к генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку и написана статья Уголовного кодекса республики, за которую якобы необходимо привлечь режиссера картины.
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© Sputnik / Виктор Толочко
"Почему Учитель у нас не сидит?" — написано на плакате.
Участник пикета предлагает привлечь режиссера за разжигание религиозной вражды и призвал будущих зрителей покаяться.
Позже к мужчине подошел еще один протестующий с плакатом.
Ранее продюсер "Матильды" Алексей Рязанцев в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik рассказал о том, как снималась картина и сколько денег было потрачено на съемки.
Фильм "Матильда"
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Активист предложил Генпрокуратуре привлечь режиссера за разжигание религиозной вражды.
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