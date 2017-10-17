МИНСК, 18 окт — Sputnik. Мужчина устроил одиночный пикет перед кинотеатром "Москва", где проходит предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда", передает корреспондент Sputnik.

На плакате изображено обращение к генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку и написана статья Уголовного кодекса республики, за которую якобы необходимо привлечь режиссера картины.

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Могилеве, архивное фото" title="Кинотеатр Родина в Могилеве, архивное фото" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Прокат "Матильды" в Могилеве ограничили из-за "царской семьи"

"Почему Учитель у нас не сидит?" — написано на плакате.

Участник пикета предлагает привлечь режиссера за разжигание религиозной вражды и призвал будущих зрителей покаяться.

Позже к мужчине подошел еще один протестующий с плакатом.

Ранее продюсер "Матильды" Алексей Рязанцев в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik рассказал о том, как снималась картина и сколько денег было потрачено на съемки.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik/ Алексей Рязанцев о бюджете фильма "Матильда"

Фильм "Матильда" вызвал широкий резонанс еще до его выхода в прокат: верующие протестовали против показа истории любви российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Сегодня стало известно, что могилевские кинотеатры ограничили показ картины .