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Фотофакт: одиночный пикет на предпремьерном показе "Матильды" в Минске

18.10.2017 19:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Мужчина устроил одиночный пикет перед кинотеатром "Москва", где проходит предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда", передает корреспондент Sputnik.

На плакате изображено обращение к генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку и написана статья Уголовного кодекса республики, за которую якобы необходимо привлечь режиссера картины.

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© Sputnik / Виктор Толочко
Прокат "Матильды" в Могилеве ограничили из-за "царской семьи"

"Почему Учитель у нас не сидит?" — написано на плакате.

Участник пикета предлагает привлечь режиссера за разжигание религиозной вражды и призвал будущих зрителей покаяться.

Позже к мужчине подошел еще один протестующий с плакатом.

Ранее продюсер "Матильды" Алексей Рязанцев в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik рассказал о том, как снималась картина и сколько денег было потрачено на съемки.

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© Sputnik/
Алексей Рязанцев о бюджете фильма "Матильда"

Фильм "Матильда" вызвал широкий резонанс еще до его выхода в прокат: верующие протестовали против показа истории любви российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Сегодня стало известно, что могилевские кинотеатры ограничили показ картины.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Активист предложил Генпрокуратуре привлечь режиссера за разжигание религиозной вражды.

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