МИНСК, 23 окт — Sputnik. "Форрест Гамп" признан фильмом, который чаще всего пересматривают люди по всему миру, согласно опросу на портале Ranker.

В голосовании приняли участие более 750 тысяч человек, были выбраны 100 самых любимых фильмов пользователей.



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"Есть некоторые фильмы, на которых я всегда останавливаюсь и смотрю, независимо от того, вижу ли я их по телевизору или на DVD, когда нахожусь на борту самолета. Уверен, что у нас с вами это одни и те же фильмы. Я начну, а вы дополните список. Какие фильмы самые ценные для вас?" — спросил у пользователей сети автор рейтинга.

Второе место занял фильм "Назад в будущее", тройку замкнул первый эпизод "Звездных войн". В пятерку также вошли "Принцесса-невеста" и "Парк юрского периода". Кроме того, в десятке оказались такие картины, как "Индиана Джонс", "Крепкий орешек", "Побег из Шоушенка" и "Феррис Бьюллер берет выходной".

Замыкают сотню самых пересматриваемых фильмов анимация "Валл-И", "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс и "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца".