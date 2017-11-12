Гитару Боба Дилана продали на аукционе почти за 400 тысяч долларов

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Гитара американского музыканта Боба Дилана ушла с молотка за 396,5 тысяч долларов в Далласе (штат Техас).

По данным, опубликованным на сайте аукционного дома Heritage Auctions, Дилан приобрел акустическую гитару марки Martin модели D-28 в 1963 году. Легендарный поэт и музыкант играл на ней более десяти лет. В конце 1970-х он продал инструмент своему гитарному мастеру. Он, в свою очередь, сохранил чек. На тот момент стоимость инструмента составила 500 долларов.

В субботу Heritage Auctions провел торги. Имя покупателя "звездной" гитары не разглашается.

Боб Дилан – культовая фигура в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. Многие его песни стали гимнами движения за гражданские права и движения против войны в США.

В 2016 году американскому поэту и исполнителю была присуждена Нобелевская премия по литературе "за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".