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Гитару Боба Дилана продали на аукционе почти за 400 тысяч долларов
12.11.2017 23:08 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Гитара американского музыканта Боба Дилана ушла с молотка за 396,5 тысяч долларов в Далласе (штат Техас).
© AFP/ FRED TANNEAU
По данным, опубликованным на
В субботу Heritage Auctions провел торги. Имя покупателя "звездной" гитары не разглашается.
Боб Дилан – культовая фигура в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. Многие его песни стали гимнами движения за гражданские права и движения против войны в США.
В 2016 году американскому поэту и исполнителю была присуждена Нобелевская премия по литературе "за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".
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Легендарный поэт и музыкант играл на этом инструменте более десяти лет.
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