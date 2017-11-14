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Первый перевод Нового Завета на белорусский презентовали в Минске
15.11.2017 18:16 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Торжественная презентация книги "Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа" состоялась в Национальной библиотеке Беларуси в среду.
© Sputnik/ Станислав Андросик, Сергей Пушкин
Митрополит Павел искренне всех поздравил присутствующих на презентации и сказал, что издание данной книги — это настоящий национальный и церковный праздник.
"Так сложилось, что в год, когда мы празднуем выход первой белорусской печатной книги, которую издал известный просветитель Франциск Скорина, вышел "Новый Завет" на белорусском языке", – отметил важность события Патриарший экзарх всея Беларуси.
По его словам, переводчики 25 лет занимались этой работой. Каждый проповедник для успеха обращался к народу на понятном ему языке. Важно, чтобы человек мог постигать Священное Писание на родном языке.
Прежние переводы Библии
Ответственный за перевод Нового Завета на белорусский язык протоиерей Сергей Гордун рассказал, что попытки перевода Священного Писания на мову предпринимались и ранее.
Гордун отметил, что прежним переводам не хватало точности, и сейчас они не соответствуют нормам белорусского литературного языка.
Протоиерей особо отметил личность Михася Мицкевича, который приходился родным братом Якубу Коласу: он после войны жил в эмиграции в США, где сделал собственный перевод Священного Писания на белорусский.
Фундамент традиций
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич напомнил, что сегодняшнее событие происходит в год 500-летия белорусского книгопечатания.
"Появилась книга, которая закрепляет белорусские традиции осмысления Нового Завета. Мне хотелось, чтобы это событие стало фундаментом, основанием для новых шагов воссоединения церкви с обществом и формирования независимой Беларуси", – сказал он.
Министр информации напомнил, что у младшего брата Коласа был псевдоним "Антось Галіна".
"Хотелось, чтобы все мы были ветвями одного дерева, которое составляет единое самых благих побуждений", – резюмировал министр.
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Издания Библии на белорусском языке выходили и раньше. Белорусская православная церковь подготовила первый канонический перевод святого писания.
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