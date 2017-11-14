Первый перевод Нового Завета на белорусский презентовали в Минске

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Торжественная презентация книги "Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа" состоялась в Национальной библиотеке Беларуси в среду.



© Sputnik/ Станислав Андросик, Сергей Пушкин Книжные святыни со всей Европы приехали в Минск

Митрополит Павел искренне всех поздравил присутствующих на презентации и сказал, что издание данной книги — это настоящий национальный и церковный праздник.

"Так сложилось, что в год, когда мы празднуем выход первой белорусской печатной книги, которую издал известный просветитель Франциск Скорина, вышел "Новый Завет" на белорусском языке", – отметил важность события Патриарший экзарх всея Беларуси.

По его словам, переводчики 25 лет занимались этой работой. Каждый проповедник для успеха обращался к народу на понятном ему языке. Важно, чтобы человек мог постигать Священное Писание на родном языке.

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Прежние переводы Библии

Ответственный за перевод Нового Завета на белорусский язык протоиерей Сергей Гордун рассказал, что попытки перевода Священного Писания на мову предпринимались и ранее.

Гордун отметил, что прежним переводам не хватало точности, и сейчас они не соответствуют нормам белорусского литературного языка.

Протоиерей особо отметил личность Михася Мицкевича, который приходился родным братом Якубу Коласу: он после войны жил в эмиграции в США, где сделал собственный перевод Священного Писания на белорусский.

Фундамент традиций

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич напомнил, что сегодняшнее событие происходит в год 500-летия белорусского книгопечатания.

"Появилась книга, которая закрепляет белорусские традиции осмысления Нового Завета. Мне хотелось, чтобы это событие стало фундаментом, основанием для новых шагов воссоединения церкви с обществом и формирования независимой Беларуси", – сказал он.

Министр информации напомнил, что у младшего брата Коласа был псевдоним "Антось Галіна".

"Хотелось, чтобы все мы были ветвями одного дерева, которое составляет единое самых благих побуждений", – резюмировал министр.