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"Узелки любви". Кейт Миддлтон надела знаменитую тиару принцессы Дианы

06.12.2017 13:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Букингемском дворце состоялся закрытый торжественный прием, который каждый год устраивает королева Елизавета II. Среди гостей, разумеется, оказались принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, которая надела тиару принцессы Дианы.

 

Публикация от T. Edit (@tribunedit) Дек 5 2017 в 11:02 PST

Украшение, которое еще называют «Узелки любви», украшено россыпью бриллиантов и жемчужинами. Оно было создана в 1913 году для Марии, супруги короля Георга V. По наследству оно перешла к ее внучке, будущей королеве Елизавете II.

В 1981 году королева вручила тиару принцессе Диане в качестве подарка на ее свадьбу с принцем Чарльзом. После развода Диана вернула украшение Елизавете II. Позднее оно перешло по наследству супруге старшего сына Дианы — Кейт.

Как сообщал Daily Express, герцогиня должна была впервые выйти в свет в «Узелках любви» во время своей свадьбы, но предпочла другое украшение. Кейт впервые надела тиару два года назад, 9 декабря 2015 года.

 
 
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В Букингемском дворце состоялся закрытый торжественный прием, который каждый год устраивает королева Елизавета II. Среди гостей, разумеется, оказались принц...

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