В Букингемском дворце состоялся закрытый торжественный прием, который каждый год устраивает королева Елизавета II. Среди гостей, разумеется, оказались принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, которая надела тиару принцессы Дианы.

Публикация от T. Edit (@tribunedit) Дек 5 2017 в 11:02 PST

Украшение, которое еще называют «Узелки любви», украшено россыпью бриллиантов и жемчужинами. Оно было создана в 1913 году для Марии, супруги короля Георга V. По наследству оно перешла к ее внучке, будущей королеве Елизавете II.

В 1981 году королева вручила тиару принцессе Диане в качестве подарка на ее свадьбу с принцем Чарльзом. После развода Диана вернула украшение Елизавете II. Позднее оно перешло по наследству супруге старшего сына Дианы — Кейт.

Как сообщал Daily Express, герцогиня должна была впервые выйти в свет в «Узелках любви» во время своей свадьбы, но предпочла другое украшение. Кейт впервые надела тиару два года назад, 9 декабря 2015 года.