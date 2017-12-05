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"Узелки любви". Кейт Миддлтон надела знаменитую тиару принцессы Дианы
06.12.2017 13:29 — Новости Культуры | Tut.by
В Букингемском дворце состоялся закрытый торжественный прием, который каждый год устраивает королева Елизавета II. Среди гостей, разумеется, оказались принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, которая надела тиару принцессы Дианы.
Украшение, которое еще называют «Узелки любви», украшено россыпью бриллиантов и жемчужинами. Оно было создана в 1913 году для Марии, супруги короля Георга V. По наследству оно перешла к ее внучке, будущей королеве Елизавете II.
В 1981 году королева вручила тиару принцессе Диане в качестве подарка на ее свадьбу с принцем Чарльзом. После развода Диана вернула украшение Елизавете II. Позднее оно перешло по наследству супруге старшего сына Дианы — Кейт.
Как сообщал Daily Express, герцогиня должна была впервые выйти в свет в «Узелках любви» во время своей свадьбы, но предпочла другое украшение. Кейт впервые надела тиару два года назад, 9 декабря 2015 года.
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В Букингемском дворце состоялся закрытый торжественный прием, который каждый год устраивает королева Елизавета II. Среди гостей, разумеется, оказались принц...
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