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Пещеры и тоннели ледниковой эры открыли в Канаде в 10 метрах от жилого района

06.12.2017 15:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Канадские исследователи обнаружили подземную систему пещер всего в 10 метрах от жилого района Монреаля. Это произошло во время осмотра пещеры, которая была открыта еще 200 лет назад и теперь находится в границах городского района Сен-Леонар, сообщается в видео канала NTDRussian.

Видео: NTDRussian

По словам исследователя Люка Ле Блана, за прошедшее лето в пещере побывали три тысячи человек. Более 20 лет в пещере проводят экскурсии. Но никто не думал, что за ее пределами может оказаться другая огромная пещера.

Исследователи считают, что найденное подземное пространство образовалось более 10 тысяч лет назад в ледниковый период. Отступавшие льды раздвинули горные породы под землей.

Ученые-любители намерены продолжить изучение пещер. Для путешествия по воде они собираются взять с собой надувную лодку.

 
 
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Канадские исследователи обнаружили подземную систему пещер всего в 10 метрах от жилого района Монреаля. Это произошло во время осмотра пещеры, которая была открыта...

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