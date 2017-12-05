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Пещеры и тоннели ледниковой эры открыли в Канаде в 10 метрах от жилого района
06.12.2017 15:30 — Новости Культуры | Tut.by
Канадские исследователи обнаружили подземную систему пещер всего в 10 метрах от жилого района Монреаля. Это произошло во время осмотра пещеры, которая была открыта еще 200 лет назад и теперь находится в границах городского района Сен-Леонар, сообщается в видео канала
По словам исследователя Люка Ле Блана, за прошедшее лето в пещере побывали три тысячи человек. Более 20 лет в пещере проводят экскурсии. Но никто не думал, что за ее пределами может оказаться другая огромная пещера.
Исследователи считают, что найденное подземное пространство образовалось более 10 тысяч лет назад в ледниковый период. Отступавшие льды раздвинули горные породы под землей.
Ученые-любители намерены продолжить изучение пещер. Для путешествия по воде они собираются взять с собой надувную лодку.
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Канадские исследователи обнаружили подземную систему пещер всего в 10 метрах от жилого района Монреаля. Это произошло во время осмотра пещеры, которая была открыта...
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