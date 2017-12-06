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Белорусский спектакль о российских диссидентах - в топ-10 за 2017 год по версии The New York Times

07.12.2017 16:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Спектакль Burning Doors (режиссер Николай Халезин, Свободный театр) попал в десятку лучших спектаклей года по версии The New York Times. Критики оценивали спектакли, которые показывались на ведущих площадках города.


Фото: exeuntmagazine.com

«Горящие двери. Диверсия, которая имеет значение — ярость, искусно поданная Белорусским свободным театром из Минска, где сам театр запрещен, — пишет The New York Times (театр регулярно показывает свои постановки в Минске, но неофициально, в помещении, не приспособленном для показов. — Прим. TUT.BY). Этой осенью труппа вернулась в Нью-Йорк с выворачивающим душу наизнанку туром в прошлое и настоящее искусства противостояния в Восточной Европе, включающего в себя как притчи Достоевского о саморазрушении, так и легендарные протестные выступления Pussy Riot».


Фото: exeuntmagazine.com


Burning Doors рассказывает о трех художниках-диссидентах. Об украинском режиссере из Крыма Олеге Сенцове, приговоренном в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме (Сенцов считает обвинение политическим и сфабрикованным). О художнике Петре Павленском, известном своими громкими художественно-политическими акциями (например, в ноябре 2013 года он, раздевшись, прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади, а в этом году, уже в эмиграции, поджег здание Банка Франции).


Фото: exeuntmagazine.com

А также о Марии Алехине, участнице панк-группы Pussy Riot, которая была осуждена на два года заключения за выступление в храме Христа Спасителя с песней «Богородица, Путина прогони». Суд признал их виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Но Алехина и ее подруги говорили, что не хотели оскорблять верующих, а хотели обратить внимание общества на сращивание государства и церкви. Алехина сама играет в этом спектакле, для нее это дебют в театре.

 
Теги: Минск
 
 
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Спектакль Burning Doors (режиссер Николай Халезин, Свободный театр) попал в десятку лучших спектаклей года по версии The New York Times. Критики оценивали спектакли, которые...

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