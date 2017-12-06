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Белорусский спектакль о российских диссидентах - в топ-10 за 2017 год по версии The New York Times
07.12.2017 16:30 — Новости Культуры | Tut.by
Спектакль Burning Doors (режиссер Николай Халезин, Свободный театр) попал в десятку лучших спектаклей года по версии
«Горящие двери. Диверсия, которая имеет значение — ярость, искусно поданная Белорусским свободным театром из Минска, где сам театр запрещен, — пишет The New York Times (театр регулярно показывает свои постановки в Минске, но неофициально, в помещении, не приспособленном для показов. — Прим. TUT.BY). Этой осенью труппа вернулась в Нью-Йорк с выворачивающим душу наизнанку туром в прошлое и настоящее искусства противостояния в Восточной Европе, включающего в себя как притчи Достоевского о саморазрушении, так и легендарные протестные выступления Pussy Riot».
А также о Марии Алехине, участнице панк-группы Pussy Riot, которая была осуждена на два года заключения за
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Спектакль Burning Doors (режиссер Николай Халезин, Свободный театр) попал в десятку лучших спектаклей года по версии The New York Times. Критики оценивали спектакли, которые...
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