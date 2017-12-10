На сайте Комитета государственной безопасности Беларуси стала доступна виртуальная экскурсия по музею этого учреждения, закрытому для обычных пользователей. Навигация позволяет двигаться вверх, вниз, вправо и влево, увеличивать и уменьшать объем, увеличить картинку на весь экран. Перемещаться по залам можно с помощью кнопки «показать план» (расположена в верхнем левом углу). Судя по подписям, музей разделен на двенадцать залов. На самой карте можно увидеть четырнадцать «иконок», на которые мы и будем ориентироваться.



Зал, посвященный периоду Полоцкого княжества. Фото: скриншот с сайта kgb.by

Первый зал посвящен Полоцкому княжеству (8 — 13 века). На стенах можно увидеть карты этого государственного объединения, миниатюры из летописей, картины, которые рассказывают о том периоде. Среди экспонатов первого зала можно навести курсор на один из экспонатов — на муляж листа скандинавской «Саги об Эймунде». Если верить этому источнику, варяги во главе с Эймундом служили киевскому князю Ярославу Мудрому (кстати, сыну полоцкой княжны Рогнеды). Но он отказался им платить, и тогда варяги перешли на службу к полоцкому князю Брячиславу Изяславовичу. По совету Эймунда Брячислав захватил в плен супругу Ярослава, после чего тот согласился помириться с Полоцком. Сотрудники музея позиционируют эту историю как «первую спецоперацию на территории Беларуси».

Второй зал рассказывает о периоде ВКЛ и Речи Посполитой (13 — 18 века). Согласно информации стендов, особый вклад в развитие секретной службы внес канцлер Лев Сапега. Сотрудники музея обращают внимание на третий статут ВКЛ, отмечают, что он был наиболее совершенным сводом законов тогдашней Европы.



Период ВКЛ и Речи Посполитой. Фото: скриншот с сайта kgb.by

Но добавляют, что секретная служба страны (в отличие от других государств Европы) «не подчинялась монарху, а была децентрализована, что накладывала отпечаток на ее работу». Также во втором зале рассказывается о людях, которые занимались разведкой: вижах, выведниках (информаторах), путных и панциорных боях (таможенниках).

В третьем зале музея рассказывается о периоде, когда Беларусь находилась в составе Российской империи. На стене можно увидеть портреты Кастуся Калиновского, Эмилии Плятер (одной из участниц восстания 1830−1831 годов) и Игната Гриневицкого (в результате теракта с его участием был убит российский император Александр II).



Зал, посвященный 19 веку. Фото: скриншот с сайта kgb.by

О девушке на стендах пишется с сочувствием (указано, что стихотворение, которое написал в ее честь Адам Мицкевич, было известно во всей Европе). Но добавляется, что органы политического сыска не смогли на раннем этапе обнаружить подготовку к восстанию 1830−1831 годов и нейтрализовать его руководителей.

Четвертый зал — первые шаги советских органов госбезопасности. Среди экспонатов — герб рода Дзержинских «Сулима» (в экспозиции сообщается о белорусских корнях рода «железного Феликса»), а также фотография чекистов, которые участвовали в операции «Синдикат-2». Тогда большевики заманили, а затем в 1924 году арестовали в Минске одного из руководителей правых эсеров Бориса Савинкова. «Чекистами были продемонстрированы лучшие достижения оперативного искусства, наработанные за небольшой период существования молодого Советского государства», — сообщается в экспозиции.

Пятый зал посвящен 1930-м годам. Увы, навести курсор на экспонаты не получается (исключение — знаки отличия НКВД 1936 года). Впрочем, на стендах можно увидеть портреты руководителей госбезопасности республики, образцы формы сотрудников.



Зал, посвященный 1930-м годам

Шестой зал посвящен непосредственно разведке. 20 декабря 1920 года был создан Иностранный отдел ВЧК. Как пишут сотрудники музея, «от этой даты ведет свой отсчет и современная внешняя разведка Беларуси».

Седьмой, восьмой и девятый залы рассказывают о времени Великой Отечественной войны. В десятом идет речь о борьбе против Организации украинских националистов в послевоенные годы, в одиннадцатом — о послевоенном восстановлении. Подробно рассказывается о строительстве нового здания госбезопасности на современном проспекте Независимости, а также о знаменитой «башне Цанавы». Последняя позиционируется как композиционный центр не только здания, но и «всего участка современного проспекта Независимости между площадью Независимости и Октябрьской площадью».

Двенадцатый зал рассказывает о временах оттепели, застоя и перестройки, поиске сотрудникам КГБ военных преступников. Среди экспонатов — парадные кители руководителей КГБ БССР Василия Петрова (1959−1970) и Венеамина Балуева (1980−1990). Тринадцатый зал посвящен войне в Афганистане.





Наконец, четырнадцатый зал — это современность.



Фото: скриншот с сайта kgb.by

В зале можно увидеть портрет президента Александра Лукашенко, а также узнать об участии сотрудников КГБ в воссоздании креста Евфросиньи Полоцкой.