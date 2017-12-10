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Первая "спецоперация" - против Киева. КГБ разработал виртуальную экскурсию по своему музею
11.12.2017 18:46 — Новости Культуры | Tut.by
На сайте Комитета государственной безопасности Беларуси стала доступна
Первый зал посвящен Полоцкому княжеству (8 — 13 века). На стенах можно увидеть карты этого государственного объединения, миниатюры из летописей, картины, которые рассказывают о том периоде. Среди экспонатов первого зала можно навести курсор на один из экспонатов — на муляж листа скандинавской «Саги об Эймунде». Если верить этому источнику, варяги во главе с Эймундом служили киевскому князю Ярославу Мудрому (кстати, сыну полоцкой княжны Рогнеды). Но он отказался им платить, и тогда варяги перешли на службу к полоцкому князю Брячиславу Изяславовичу. По совету Эймунда Брячислав захватил в плен супругу Ярослава, после чего тот согласился помириться с Полоцком. Сотрудники музея позиционируют эту историю как «первую спецоперацию на территории Беларуси».
Второй зал рассказывает о периоде ВКЛ и Речи Посполитой (13 — 18 века). Согласно информации стендов, особый вклад в развитие секретной службы внес канцлер Лев Сапега. Сотрудники музея обращают внимание на третий статут ВКЛ, отмечают, что он был наиболее совершенным сводом законов тогдашней Европы.
Но добавляют, что секретная служба страны (в отличие от других государств Европы) «не подчинялась монарху, а была децентрализована, что накладывала отпечаток на ее работу». Также во втором зале рассказывается о людях, которые занимались разведкой: вижах, выведниках (информаторах), путных и панциорных боях (таможенниках).
В третьем зале музея рассказывается о периоде, когда Беларусь находилась в составе Российской империи. На стене можно увидеть портреты Кастуся Калиновского, Эмилии Плятер (одной из участниц восстания 1830−1831 годов) и Игната Гриневицкого (в результате теракта с его участием был убит российский император Александр II).
О девушке на стендах пишется с сочувствием (указано, что стихотворение, которое написал в ее честь Адам Мицкевич, было известно во всей Европе). Но добавляется, что органы политического сыска не смогли на раннем этапе обнаружить подготовку к восстанию 1830−1831 годов и нейтрализовать его руководителей.
Четвертый зал — первые шаги советских органов госбезопасности. Среди экспонатов — герб рода Дзержинских «Сулима» (в экспозиции сообщается о белорусских корнях рода «железного Феликса»), а также фотография чекистов, которые участвовали в операции «Синдикат-2». Тогда большевики заманили, а затем в 1924 году арестовали в Минске одного из руководителей правых эсеров Бориса Савинкова. «Чекистами были продемонстрированы лучшие достижения оперативного искусства, наработанные за небольшой период существования молодого Советского государства», — сообщается в экспозиции.
Пятый зал посвящен 1930-м годам. Увы, навести курсор на экспонаты не получается (исключение — знаки отличия НКВД 1936 года). Впрочем, на стендах можно увидеть портреты руководителей госбезопасности республики, образцы формы сотрудников.
Шестой зал посвящен непосредственно разведке. 20 декабря 1920 года был создан Иностранный отдел ВЧК. Как пишут сотрудники музея, «от этой даты ведет свой отсчет и современная внешняя разведка Беларуси».
Седьмой, восьмой и девятый залы рассказывают о времени Великой Отечественной войны. В десятом идет речь о борьбе против Организации украинских националистов в послевоенные годы, в одиннадцатом — о послевоенном восстановлении. Подробно рассказывается о строительстве нового здания госбезопасности на современном проспекте Независимости, а также о знаменитой «башне Цанавы». Последняя позиционируется как композиционный центр не только здания, но и «всего участка современного проспекта Независимости между площадью Независимости и Октябрьской площадью».
Двенадцатый зал рассказывает о временах оттепели, застоя и перестройки, поиске сотрудникам КГБ военных преступников. Среди экспонатов — парадные кители руководителей КГБ БССР Василия Петрова (1959−1970) и Венеамина Балуева (1980−1990). Тринадцатый зал посвящен войне в Афганистане.
Наконец, четырнадцатый зал — это современность.
В зале можно увидеть портрет президента Александра Лукашенко, а также узнать об участии сотрудников КГБ в воссоздании креста Евфросиньи Полоцкой.
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На сайте Комитета государственной безопасности Беларуси стала доступна виртуальная экскурсия по музею этого заведения, которое недоступно для обычных...
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