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Роман белорусского писателя экранизируют в России

13.12.2017 17:38 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Книгу "Травля" белорусского писателя Саши Филипенко экранизирует продюсерская компания Глеба Фетисова, сообщение о подписании контракта в среду разместил в социальных сетях сам автор.

Роман белорусского писателя экранизируют в России
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
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"Фетисов иллюзион" — продюсерская компания российского предпринимателя Глеба Фетисова. Среди фильмов продюсера многие знакомы с картинами "Дуэлянт" и "Нелюбовь". Последняя лента, к слову, будет бороться в этом году за премию "Золотой глобус".

"Подписал контракт с компанией "Фетисов иллюзион". Съемки фильма по роману "Травля" стартуют в 2019 году", — сообщил в среду Филипенко.

Таким образом, картина по роману писателя может выйти лишь в 2020 году. Кто будет режиссером ленты и исполнителями главных ролей, пока не определено.

Филипенко — уроженец Минска, лауреат "Русской премии" и финалист ряда престижных литературных премий. В российском издательстве "Время" вышли романы автора "Бывший сын", "Травля", "Замыслы" и "Красный крест".

 
Теги: Минск
 
 
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Писатель Саша Филипенко подписал контракт с компанией "Фетисов иллюзион" на экранизацию романа "Травля".

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