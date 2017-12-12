Роман белорусского писателя экранизируют в России

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Книгу "Травля" белорусского писателя Саши Филипенко экранизирует продюсерская компания Глеба Фетисова, сообщение о подписании контракта в среду разместил в социальных сетях сам автор.



© Sputnik/ Кирилл Каллиников Новый фильм по книге Лукьяненко выйдет в марте

"Фетисов иллюзион" — продюсерская компания российского предпринимателя Глеба Фетисова. Среди фильмов продюсера многие знакомы с картинами "Дуэлянт" и "Нелюбовь". Последняя лента, к слову, будет бороться в этом году за премию "Золотой глобус".

"Подписал контракт с компанией "Фетисов иллюзион". Съемки фильма по роману "Травля" стартуют в 2019 году", — сообщил в среду Филипенко.

Таким образом, картина по роману писателя может выйти лишь в 2020 году. Кто будет режиссером ленты и исполнителями главных ролей, пока не определено.

Филипенко — уроженец Минска, лауреат "Русской премии" и финалист ряда престижных литературных премий. В российском издательстве "Время" вышли романы автора "Бывший сын", "Травля", "Замыслы" и "Красный крест".