Фотофакт: в Минске открыли памятную доску в честь Бородулина

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Бронзовую доску весом 114 кг в честь Рыгора Бородулина открыли в Минске на доме, где жил народный поэт Беларуси последние 34 года, передает Sputnik.

"На памятную доску деньги пожертвовали 145 человек. Это очень важный момент, так как мы всегда говорим: почему не ценят? Люди, которые любят Рыгора Бородулина собрались и сделали эту доску ", — рассказал гражданский активист Глеб Лободенко.

Мемориальную доску открыли в Минске ровно через два года после открытия памятника поэту на его могиле в Ушачах. Автором бронзовой доски стал скульптор Игорь Засимович, создавший ранее и памятник народному поэту.



© Sputnik / Виктор Толочко Мемориальная доска в честь Народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина

Глеб Лободенко сказал, что "это не только памятник Рыгору Бородулину, это памятник нашему достоинству. Великая та нация, которая чтит своих героев и великая та нация, которая благодарит их после смерти".

В свою очередь, Валентина Бородулина, вдова поэта, сказала слова благодарности всем присутствующим и тем, кто причастен к созданию мемориальной доски.

Скульптор Игорь Засимович признался, что "работать было и трудно и легко. Трудно потому, что ответственность большая, а легко, потому что все получалось".

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