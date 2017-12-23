ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: в Минске открыли памятную доску в честь Бородулина

24.12.2017 15:34 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Бронзовую доску весом 114 кг в честь Рыгора Бородулина открыли в Минске на доме, где жил народный поэт Беларуси последние 34 года, передает Sputnik.

"На памятную доску деньги пожертвовали 145 человек. Это очень важный момент, так как мы всегда говорим: почему не ценят? Люди, которые любят Рыгора Бородулина собрались и сделали эту доску ", — рассказал гражданский активист Глеб Лободенко.

Мемориальную доску открыли в Минске ровно через два года после открытия памятника поэту на его могиле в Ушачах. Автором бронзовой доски стал скульптор Игорь Засимович, создавший ранее и памятник народному поэту.

Фотофакт: в Минске открыли памятную доску в честь Бородулина
© Sputnik / Виктор Толочко
Мемориальная доска в честь Народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина

Глеб Лободенко сказал, что "это не только памятник Рыгору Бородулину, это памятник нашему достоинству. Великая та нация, которая чтит своих героев и великая та нация, которая благодарит их после смерти".

В свою очередь, Валентина Бородулина, вдова поэта, сказала слова благодарности всем присутствующим и тем, кто причастен к созданию мемориальной доски.

Скульптор Игорь Засимович признался, что "работать было и трудно и легко. Трудно потому, что ответственность большая, а легко, потому что все получалось".

Больше фотографий с церемонии открытия смотрите на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бронзовую доску в честь народного поэта открыли в Минске по адресу Мележа, 4, где более 30 лет жил и творил "дзядзька Рыгор".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Организаторы конкурса "Мисс Америка" уволены из-за откровений в переписке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика