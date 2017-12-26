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Дрейфовавшего семь месяцев польского моряка с котом спасли в Индийском океане

27.12.2017 17:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Польский моряк был спасен у берегов острова Реюньон после семи месяцев дрейфа в Индийском океане, сообщает издание le Parisien со ссылкой на Национальное общество спасения на море.


Польский моряк. Фото: leparisien.fr

50-летний мужчина по имени Збигнев, рассказал, что отплыл в мае прошлого года с Коморских Островов в ЮАР, чтобы найти работу. Он плыл в старом спасательном катере, который сам модифицировал.

Моряк сообщил, что у него был запас еды на месяц, ему пришлось питаться половиной пакета лапши в день, а также тем, что удавалось выловить из моря.

По данным СМИ, вместе с ним на борту лодки находился только его кот.

Отмечается, что спасенный мужчина имеет признаки истощения, однако его жизни ничто не угрожает.

Первоначально рассказ мужчины вызвал сомнения у спасателей, но проверки, проводимые властями Реюньона, с большой долей вероятности подтверждают его историю. Спасатели, осмотревшие лодку, также заявили, что все признаки быта свидетельствуют о «трудных днях» путешественников.

 
 
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Польский моряк был спасен у берегов острова Реюньон после семи месяцев дрейфа в Индийском океане, сообщает издание le Parisien со ссылкой на Национальное общество...

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