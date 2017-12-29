Танец министра обороны и погоня от главы МВД. Что покажет ТВ в новогодние праздники

Секреты белорусских высокопоставленных чиновников, мультфильмы для детей и популярные советские ленты. TUT.BY подготовил для читателей гид по новогодней телепрограмме.

Сенсация с «Иронией судьбы» и советское ретро



Фото: пресс-служба президента

Сначала о главном. Похоже, белорусские зрители больше никогда не увидят Владимира Путина в новогоднюю ночь. Напомним, что в прошлые годы между Минском и Москвой существовала разница в часовых поясах. Поэтому многие белорусы встречали Новый год дважды: с Путиным и с Лукашенко. После перевода часовых стрелок такой альтернативы нет уже три года. Поздравление президента Беларуси будет показываться по всем каналам с 23.50.

А теперь главная новогодняя сенсация: зрители не увидят знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Он ежегодно транслировался российским «Первым каналом» на протяжении последних десяти лет. Как рассказали ТАСС в пресс-службе «Первого», «Ирония судьбы» является частью пакета «Мосфильма», который делится и ротируется между каналами. Российские телезрители смогут посмотреть ленту 31 декабря по каналу «Россия-1», но в программе «РТР-Беларусь» этой картины нет. Но поскольку за десять лет все и так знают, что случится с Женей Лукашиным, то в последний день в году зрители ОНТ смогут увидеть фильм «Ирония судьбы. Продолжение» (в 12.15).



Скриншот: из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

Если вы подумали, что вместе с «Иронией судьбы» с экранов уйдет все советское прошлое, то глубоко заблуждаетесь. 31 декабря ОНТ покажет фильмы «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (07.30) и «Иван Васильевич меняет профессию» (21.05), «Беларусь 3» — музыкальную комедию «Обыкновенное чудо» (16.05), СТВ — «Полосатый рейс» (11.20, а также 02.35 ночи уже 1 января).

В этот же день на канале «Беларусь 3» в 13.50 можно будет увидеть концерт ансамбля ВИА «Синяя птица», который Белтелерадиокомпания записала в рамках международного музыкального конкурса «Золотой шлягер — 2017». Если на вашем мобильнике до сих пор есть песни «Ты мне не снишься», «Я иду тебе навстречу», «Мамина пластинка», «Клен» и другие — это концерт для вас. В 15.10 на этом же канале начнется показ советского фильма «Карнавал», снятого Татьяной Лиозновой (лучшее в этом фильме — песня «Позвони мне, позвони…»). А в 21.30 можно будет увидеть музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке».

Танец от министра обороны и траты Александра Глеба



Андрей Равков. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Похоже, белорусские каналы наконец-то стали раскручивать национальную политическую элиту. 31 декабря на телеканале «Беларусь 1» начнется специальный праздничный выпуск проекта Агентства теленовостей «Главный эфир».

Как анонсирует пресс-служба Белтелерадиокомпании, зрители смогут узнать, каким музыкальным инструментом в совершенстве владеет министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, увидеть, что, кроме «Полонеза», предпочитает танцевать министр обороны Андрей Равков или что нашел под новогодней елкой вице-премьер Василий Жарко. Также телезрителей ждут эксклюзивные кадры погони с участием министра внутренних дел Игоря Шуневича, который перевоплотился в стража порядка на дороге.

Кроме того, ведущие обещают спасти участницу международного детского конкурса песни «Евровидение-2017» Хелену Мерааи, представить премьеру песни от Анатолия Ярмоленко, посмотреть карту полета белорусской экономики от Андрея Кобякова и показать, как в канун Нового года преображается кабинет премьер-министра.

Белтелерадиокомпания интригует зрителей, что «на протяжении всего новогоднего „Главного эфира“ за происходящим будет наблюдать загадочный персонаж, который преобразится в финале проекта и преподнесет зрителям главный сюрприз наступающего года». Кто этот загадочный персонаж — узнаем во время эфира.



Александр Глеб. Фото: abff.by

Впрочем, чиновники — далеко не единственные знаменитости, которые приоткроют секреты своей жизни. 30 декабря в 17.50 на телеканале «Беларусь 2» выйдет специальный новогодний выпуск программы «Копейка в копейку». На этот раз испытания будет проходить семья футболиста Александра Глеба, который попробует потратить деньги с особым, праздничным настроением.

«Елки» — для детей и взрослых

Конечно, в последний день старого года никто не забыл о детях. 31 декабря на телеканале «Беларусь 2» можно будет увидеть анимационный фильм «Зверополис» (13.20), а также комедию «Елки лохматые» (17.20).

Сотрудники того же «Беларусь 2» решили исполнить мечту школьников и детсадовцев. Те получили железный аргумент, почему не должны спать в новогоднюю ночь. Ведь серию анимационных фильмов о былинных богатырях будут показывать ночью 1 января в совсем недетское время: «Алеша Попович и Тугарин Змей» — в 01.40, «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» — в 02.55 и «Илья Муромец и Соловей-разбойник» — в 03.55. А вот канал «Беларусь 3» оказался более милосердным. Показ знаменитой сказки «Морозко» начнется 31 декабря в 10.10 утра.



Кадр из фильма «Елки»

Впрочем, не будут обижены и родители. 30 декабря СТВ покажет «Елки 3» и «Елки 1914» (с 20.10). Но если вы не успеете в это время к телевизору, ваше праздничное настроение спасет «Беларусь 2», который не устоял перед искушением: запустить 31 декабря «долгоиграющий проект». Поэтому в последний день старого года и новогоднюю ночь можно будет посмотреть первые три части «Елок» (показ первой части стартует в 20.05).

Что касается собственно мужской аудитории, то все зависит от ее вкусов. Фанаты белорусских певиц Инны Афанасьевой и Ольги Рыжиковой смогут услышать их во время новогоднего концерта, который начнется на канале «Беларусь 1» в 22.35. Внимание фанатов спорта обратим на два спортивных фильма, которые выйдут в эфир на «Беларусь 5». 31 декабря покажут картину «Легенда № 17» о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове (в 21.25). 1 января — спортивная драма «Матч» с Сергеем Безруковым в главной роли (22.25), которая рассказывает о футбольном «матче смерти» между советскими и немецкими футболистами в оккупированном Киеве летом 1942 года.

Любителям искусства посоветуем обратить внимание на передачу «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». 1 января, в день юбилея белорусского графика и поэта Рыгора Ситницы, телеканал «Беларусь 3» покажет передачу о нем в 14.00.