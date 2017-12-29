Не хуже, чем в Минске? Как выглядят новогодние елки в областных и районных городах Беларуси
Размер текста:
A
A
A
Новый год на носу, а значит, пришло время наряжать елку. TUT.BY собрал для вас фотографии из всех областных и самых крупных районных центров Беларуси. Пишите в комментариях, какие елки вам понравились больше всего. Гродно, площадь Ленина. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Гродно, Советская площадь. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Могилев, площадь Ленина. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY Могилев, площадь Славы. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY Гомель, площадь Ленина. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY
Гомель, Новобелицкий район. Фото: Радио «Свобода» Брест. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Витебск. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY Бобруйск. Фото: Александр Чугуев, «Вечерний Бобруйск» Борисов. Фото: Валентина Цвирко Лида. Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY Вилейка. Фото: Яна Неверович, Mlin.by Мозырь. Фото: Александр Солодков Орша. Фото: Orsha.eu Новополоцк. Фото: gorod214.by Петриков. Фото: Алексей Туровец, TUT.BY Полоцк. Фото: Дмитрий Дежиц, Химик.info Речица. Фото: Леонид Ганисевский, Dneprovec.by Рогачев. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY Светлогорск. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Слоним. Фото: Евгений Володащук, «Газета Слонімская»
Слуцк. Фото: Алесь Достанько, Kurjer.info
Теги
:
Брест
,
Витебск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год на носу, а значит, пришло время наряжать елку. TUT.BY собрал для вас фотографии из всех областных и самых крупных районных центров Беларуси. Пишите в...
Соленюк: директор Круглянского ПМК №266 обвиняется в крупных хищениях
17:35,
Sputnik Беларусь
Курсы валют: доллар и евро прибавили в цене
19:19,
Sputnik Беларусь
Президентом Либерии стал самый известный футболист Африки. А вице-президентом - экс-жена военного преступника
19:26,
Tut.by
Молодой мужчина попал под грузовик на МКАД
18:00,
Sputnik Беларусь
Видеофакт: передвижной самогонный аппарат обнаружен в Вилейском районе
17:34,
Sputnik Беларусь
Диджей обвинил Бузову в плагиате и потребовал больше $17 тысяч
19:41,
Sputnik Беларусь
Range Rover перевернулся после столкновения с самосвалом в Минске
19:10,
Sputnik Беларусь
Что вам точно НЕ поможет от похмелья
17:53,
Flytothesky
В Берлине на празднование Нового года появится "зона безопасности" для женщин
17:51,
Tut.by
Николай Ходасевич: «Я бы на месте Савицкого смотрел в сторону БАТЭ. Брест Брестом, а именно в Борисове ты получаешь титулы и создаешь классное резюме»
18:39,
Tribuna.com
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Девушка из Лиды вошла в шестерку самых красивых студенток мира
07:54,
Tut.by
Юные красотки и котик. Что снимал скрытой камерой студент в конце 19-го века
12:00,
Tut.by
Кот ушел от хозяйки 10 лет назад. Но пожары в Калифорнии помогли ему вернуться
14:00,
Tut.by
Праздник у елки, шоу в "Привале" и забег трезвости. Куда пойти в Гродно в новогодние выходные
19:01,
Tut.by
Боно: миру не хватает демократии и рок-н-ролла
07:15,
Tut.by
"Русский мир" тогда и сейчас, священники-педофилы и, конечно, любовь: топ-десять книг 2017 года
09:28,
Tut.by
Танец министра обороны и погоня от главы МВД. Что покажет ТВ в новогодние праздники
08:21,
Tut.by
Все новости
"Ходить страшно". Как в Бобруйске выселенный из квартиры должник превратил жизнь подъезда в ад 29.12.2017,
Tut.by
История одного фото. Как живет самая известная "тунеядка", не сдержавшая слез перед чиновниками 29.12.2017,
Tut.by
Автобус в Москве снова въехал в остановку, есть жертвы 29.12.2017,
Sputnik Беларусь
Повышение базовой величины, техосмотр по-новому и плановый рост коммуналки. Топ изменений января 29.12.2017,
Tut.by
Лукашенко: в некоторых вещах мы переборщили с поддержкой семей 29.12.2017,
Sputnik Беларусь
"Мне 25, а последние отношения и секс были в 15 лет. Что делать?": психолог отвечает на письмо читательницы 29.12.2017,
Tut.by
Девушка из Лиды вошла в шестерку самых красивых студенток мира 29.12.2017,
Tut.by
3 самых интеллектуальных знака зодиака
26.12.2017,
Flytothesky
Ненужный Норман. Собака, подаренная на телеконкурсе слепому мальчику из Слуцка, оказалась на цепи
27.12.2017,
Tut.by
5 признаков того, что ваши духовные наставники пытаются связаться с вами
24.12.2017,
Flytothesky
"Это же не паломничество, чтобы так маяться". За чем ездят белорусы в шоп-туры в Белосток
24.12.2017,
Tut.by
В Бресте посетители бара отказались платить за водку, которую они сочли поддельной
26.12.2017,
Tut.by
Совладелец «Короны» отдал 200 тысяч рублей жительнице Молодечно
24.12.2017,
Ежедневник
"Приезжаю на заказ, а там - баня. И мне навстречу выходят голые люди": истории девушек, которые работают Снегурками
27.12.2017,
Tut.by
Комментарии