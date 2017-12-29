Не хуже, чем в Минске? Как выглядят новогодние елки в областных и районных городах Беларуси

Новый год на носу, а значит, пришло время наряжать елку. TUT.BY собрал для вас фотографии из всех областных и самых крупных районных центров Беларуси. Пишите в комментариях, какие елки вам понравились больше всего.



Гродно, площадь Ленина. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Гродно, Советская площадь. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Могилев, площадь Ленина. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



Могилев, площадь Славы. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



Гомель, площадь Ленина. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

​​​​​



Гомель, Новобелицкий район. Фото: Радио «Свобода»



Брест. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY



Витебск. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY



Бобруйск. Фото: Александр Чугуев, «Вечерний Бобруйск»



Борисов. Фото: Валентина Цвирко



Лида. Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY



Вилейка. Фото: Яна Неверович, Mlin.by



Мозырь. Фото: Александр Солодков



Орша. Фото: Orsha.eu



Новополоцк. Фото: gorod214.by



Петриков. Фото: Алексей Туровец, TUT.BY



Полоцк. Фото: Дмитрий Дежиц, Химик.info



Речица. Фото: Леонид Ганисевский, Dneprovec.by



Рогачев. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY



Светлогорск. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Слоним. Фото: Евгений Володащук, «Газета Слонімская»



Слуцк. Фото: Алесь Достанько, Kurjer.info