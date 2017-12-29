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Не хуже, чем в Минске? Как выглядят новогодние елки в областных и районных городах Беларуси

30.12.2017 11:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Новый год на носу, а значит, пришло время наряжать елку. TUT.BY собрал для вас фотографии из всех областных и самых крупных районных центров Беларуси. Пишите в комментариях, какие елки вам понравились больше всего.


Гродно, площадь Ленина. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Гродно, Советская площадь. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Могилев, площадь Ленина. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Могилев, площадь Славы. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Гомель, площадь Ленина. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY
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Гомель, Новобелицкий район. Фото: Радио «Свобода»

Брест. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Витебск. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Бобруйск. Фото: Александр Чугуев, «Вечерний Бобруйск»

Борисов. Фото: Валентина Цвирко

Лида. Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY

Вилейка. Фото: Яна Неверович, Mlin.by

Мозырь. Фото: Александр Солодков

Орша. Фото: Orsha.eu

Новополоцк. Фото: gorod214.by

Петриков. Фото: Алексей Туровец, TUT.BY

Полоцк. Фото: Дмитрий Дежиц, Химик.info

Речица. Фото: Леонид Ганисевский, Dneprovec.by

Рогачев. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Светлогорск. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Слоним. Фото: Евгений Володащук, «Газета Слонімская»

Слуцк. Фото: Алесь Достанько, Kurjer.info
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новый год на носу, а значит, пришло время наряжать елку. TUT.BY собрал для вас фотографии из всех областных и самых крупных районных центров Беларуси. Пишите в...

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