Масленица, Лявон Вольский, линди-хоп и танго: куда пойти в выходные в Витебске

Афиша этого уикенда впечатляет: масленичные гуляния соседствуют с «Лебединым озером» на льду, концертом Лявона Вольского, показом детской моды и т.д.





Празднование Масленицы

Народные гуляния в эту субботу запланированы в «Золотом кольце города Витебска «Двина» (11.00−16.00), КДЦ «Первомайский» (улица Горького, 120, начало — в 12.00), а также на площадке возле детской школы искусств № 5 (пр. Победы, 10, начало — в 12.00).

В Рубе, во Дворце культуры, устроят театрализованный концерт «Масленічныя вячоркі». Начало — в 11.00.

Праздник продолжится в воскресенье в 12.00 на сценической площадке возле детской школы искусств № 3 «Маладзік» (ул. Воинов-интернационалистов, 19).

Любителей традиционной национальной музыки приглашают на концерт народного ансамбля цимбалистов «Гарэзлівыя перазвоны». Мероприятие начнется в воскресенье в 12.00 в Центре культуры «Витебск». Вход свободный.

Тематическую развлекательную программу для детей приготовили и кафе Витебска. Полакомиться блинами в воскресенье в 14.00 приглашает «Арена-пицца» (пр. Строителей, 3/3). Входной билет — 10 рублей. Предварительная запись по телефону: +375 33 305−20−22. Стоимость — 10 рублей.

Аналогичное предложение делает «Солнышко» (ул. Жесткова, 7). Здесь начало программы намечено на 12.00. Входной билет — 10 рублей. Информация и запись по телефонам: +375 44 554−75−47, +375 33 684−78−47.

Гулять Масленицу будут и в Березинском заповеднике. Гостей ждут игры, угощения, катания на санках и повозке, а также интересные инсталляции в музеях мифологии и природы. Можно посетить вольеры с зубрами, медведями и другими животными. Подробная программа — на сайте .

Стоимость программы: 10 рублей — для взрослого, 8 рублей — для детей. Посещение музея природы обойдется в 3 и 2 рубля соответственно.

«Живая библиотека», благотворительный сбор, моноспектакль, мастер-классы

В воскресенье пройдет новая встреча «Живой библиотеки». «Книгами» в ней предстают люди, которым есть чем поделиться — необычным жизненным опытом, личными победами и поражениями.

Предварительно зарегистрировавшись по ссылке , вы получите инструкцию и каталог. Ваши контакты не будут известны никому, кроме организаторов.

Встреча пройдет 18 февраля с 13.00 до 17.00 в битлз-клубе «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12), вход свободный.





Организаторы «Живой библиотеки» и сообщество Vitebsk4me проводят сбор подарков в пользу витебского приюта для бездомных животных. Вещи и еду можно приносить ежедневно в арт-паб «Торвальд» (ул. Толстого, 1). Подробности — по ссылке .

Здесь же, в «Торвальде», в пятницу с 21.30 до 23.00 состоится моноспектакль «Самая красивая женщина в городе» по произведениям Чарльза Буковски. Это трогательная история о любви. Вход свободный, пожертвование по желанию.





Бесплатный мастер-класс по линди-хопу устраивает школа танцев «Стиляги-хоп» в пятницу в 19.00. Вход свободный, понадобится сменная обувь. Вопросы и запись по телефону: +375 29 597−00−50. Занятие по блюзу (от 18 до 50 лет) начнется в 20.00. Приходить с партнером не обязательно. Адрес школы: ул. Чапаева, 29.

Ценители аргентинского танго могут постигнуть основы танца с нуля на мастер-классе от школы «Аквамарин» 17 февраля с 19.00 до 21.00. Стоимость участия — 7,5 рубля с человека или 15 рублей с пары. Предварительная запись обязательна, число мест ограничено, контактный телефон: +375 29 898−63−89.

«Субботний вечер» медитации в танце проводит йога-студия «Прана». Занятие нацелено на то, чтобы привести в движение тело, успокоить ум и помедитировать. Стоимость участия — 5 рублей. Начало — в 17.30, адрес: ул. Калинина, 16а.

Военно-историческая реконструкция, показ документальных фильмов, слет коллекционеров

К 100-летию Красной Армии 17 февраля с 14.00 до 16.00 в музее Миная Шмырева пройдут военно-историческая реконструкция от клуба «Память» из Гомеля, концерт и показ документальных фильмов по военной истории. Также будут работать полевая кухня и специальная фотозона. Можно будет сыграть в лазертаг (оплачивается отдельно).

Входной билет — 3 рубля, детям до 6 лет — бесплатно. Администрация оставляет за собой право на изменение программы. Телефоны: 8 0212 48-51-68 и 8 0212 48-50-15.





В этот же день в «Золотом кольце города Витебска «Двина» пройдет слет коллекционеров с 12.00 до 16.00. Билет — 2 рубля, школьникам — рубль. Телефон для справок: 8 0212 66-25-84.

С 20 по 23 февраля для школьников младшего и среднего возраста в ратуше проведут Boy’s day. В программе: показ оружия из фондов музея, развлечения, фотосессия. Время проведения: 10.00, 12.00, 14.30. Стоимость на человека — 1,5 рубля. Запись по телефонам: +375 29 509−72−43, +375 29 591−64−53.

День детской моды и игротека

В ТРЦ «ТРиО», на 2-м уровне, в субботу в 13.00 состоится показ брендовых коллекций детской одежды. Для гостей приготовлена специальная фотозона, «мыльное шоу» от студии «Фунтик», выступление Willpower dance school и т.д.

В это же день в 15.00 в клубе любителей настольных игр Unum пройдет «игротека». Чай с печеньем гостям бесплатно. Стоимость участия — 3 рубля. Можно стать членом клуба, ежемесячный взнос — 16 рублей.

Игротека проводится в помещении бывшей пиццерии в концертном зале «Витебск». Подробности: в группе и по телефонам: +375 212 66-64-75, +375 212 66-40-65, +375 33 677−73−71.

Концерты: Лявон Вольскі, Республика Полина, «Неизвестный маршрут», балет на льду

Впервые за долгое время в Витебске выступит с концертом Лявон Вольский — легенда белорусского рока, в разное время лидер групп «Мроя», N.R.M., «Крамбамбуля» и таинственного проекта ZET.

Мероприятие пройдет в Bar212 («Марко-сити») в пятницу, начало — в 22.00. Билеты: 20 рублей — танцпол, 30 рублей — столик. Информация по телефону: +375 44 722−38−34 и в группе . Бронь столика: +375 33 621−22−12.





В субботу на сцену Bar212 заступит «Неизвестный маршрут». В программе — кавер-песни «Кино», «Наутилус», «Агата Кристи» и другие. Вход — 5 рублей, начало — в 22.00. Детали — в группе .

В Витебск приедет нежная и очаровательная Республика Полина с сольным камерным концертом. Ее поклонников ждут в арт-пабе «Торвальд» в это воскресенье. Начало — в 19.00, билеты — 17 рублей, их количество ограничено. Инфолиния: +375 29 710−57−36, +375 29 712−11−11. Подробности — в группе .





И завершаем нашу подборку ледовым представлением «Лебединое озеро» — спектаклем, который соединил в себе традиции школы русского классического балета и фигурного катания, и сегодня стоит в одном ряду со знаменитыми труппами Большого и Мариинского театров.

Ледовый дворец, 17 февраля, 18.00, билеты: от 20 до 40 рублей. Приобрести их можно в кассе на площадях Свободы, Победы, в филармонии и онлайн .

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