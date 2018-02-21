В галерее «Арт-Беларусь» прошла презентация трех картин, пополнивших корпоративную коллекцию Белгазпромбанка на рубеже 2017 — 2018 годов, сообщила пресс-служба банка.



«Трое обнаженных за столом» Осипа Цадкина. Фото: belgazprombank.by

На аукционе «Christie's» за 32,5 тысяч евро была куплена работа Осипа Цадкина «Трое обнаженных за столом» (61×39 см, смешанная техника). Этот выдающийся скульптор родился в 1888 году в Витебск. Цадкин брал уроки рисования у Иегуды Пэна, транзитом через Англию попал в Париж, и в 1910-м снял квартиру-студию в знаменитом «Улье» («La Ruche») на Монпарнасе. Уже в следующем году он впервые представил свои скульптуры в Осеннем Салоне и Салоне Независимых. Умер Цадкин в 1967 году в Париже, похоронен на Монпарнасском кладбище.



«Женщина в красном жилете» Михаила Кикоина. Фото: belgazprombank.by

Портрет «Женщина в красном жилете» за 2,6 тысяч евро (55×38 см, смешанная техника) кисти Михаила Кикоина был приобретен на аукционе «Artcurial». Кикоин родился в 1892 году в Гомеле. Он учился в коммерческом училище в Минске, и параллельно посещал занятия в частной художественной школе Якова (Янкеля) Кругера. Чтобы продолжить художественное образование, Кикоин в 1909-м переехал в Вильно и поступил в виленскую Рисовальную школу (вместе с легендарным Хаимом Сутиным ). В 1912-м Михаил Кикоин переехал во Францию, в Париж, где поселился в «Улье» («La Ruche»). Через два года художник впервые принял участие в выставках Осеннего салона и салона Независимых. Умер в 1968 году умер в Париже.



«Девочка с красным бантом» Якова Балглея. Фото: belgazprombank.by

Портрет «Девочка с красным бантом» (67,5×44 см, холст, масло) работы Якова Балглея поступил в коллекцию благодаря сотрудничеству с частным французским коллекционером, поэтому ее цена не разглашается. Яков Баглей родился в 1891 году в Бресте. Окончил Брестскую гимназию и Художественное училище Общества изящных искусств в Одессе. В 1911-м Яков Балглей приехал во Францию, в Париж, и обосновался на Монпарнасе. В 1924 году в парижской галерее «Barbazanges» состоялась персональная выставка художника — единственная прижизненная. Экспозицию составили около двухсот живописных и графических произведений. Яков Баглей скончался в 1934 году. Похоронили художника на парижском кладбище Пер-Лашез.

Напомним, что на сегодняшний день в коллекции банка находится 117 произведений живописи, графики, скульптуры и старопечатных изданий. В том числе, это работы Шагала, Бакста, Сутина, Цадкина и других художников, а также оригинальные книги Франциска Скорины и Симеона Полоцкого. С апреля 2017 года коллекция является публичной и работает во Дворце искусства.