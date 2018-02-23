Салют, развлечения с мужским характером и закрытый девичник: афиша выходных в Витебске

Большая часть мероприятий в эти выходные посвящена Дню защитника Отечества и 100-летию Вооруженных сил. Горожан приглашают на праздник с зимними забавами в парк Мазурино и горно-лыжную трассу в Городке. А еще в Витебске запланирован ряд развлечений, вечеринок и концертов «с мужским характером».



Свидание в армии. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Салют, спортивные состязания и показательные выступления

На площади Победы 23 февраля в 21.00 — праздничный салют.

В воскресенье в парке Мазурино в 11.00 начнется военно-спортивный праздник. В программе: выступление артистов, участников конно-спортивного клуба «Калипсо», выставка военной техники, городской конкурс снежных скульптур. Пройдут состязания по мини-футболу на снегу, дартсу, армрестлингу, перетягиванию каната, поднятию гири. Желающие смогут покататься на лошадях и конных упряжках. Выездная торговля, военно-полевая кухня, пункт проката зимнего спортинвентаря.

В субботу в 11.00 в Городке, в урочище Воробьевы, стартует областной культурно-спортивный праздник «Витебская лыжня — 2018».

Кроме лыжных гонок, здесь будут показательные выступления спасателей, членов аэроклуба, десантников, правоохранителей. В программе также: выставка военной, милицейской и пожарной техники, конкурсы снежных и ледяных фигур, выступление военного оркестра, катание на санях, запряженных лошадьми, баня на берегу озера, зимние игры и забавы. Будут работать военно-полевая кухня и торговые палатки.

От авто- и железнодорожного вокзалов в Городке в Воробьевы Горы пустят дополнительные автобусы.

Мастер-класс по карате, «Пряник для папы», турнир по FIFA

В субботу в ТРЦ «ТРиО» приглашают на развлекательную программу «День настоящих мужчин». С 13.00 до 15.00 запланирован мастер-класс «Пряник для папы» от студии развития детей «Стефарик». Участники распишут имбирные пряники медалями и звездами.

В 15.00 начнутся танцевальное шоу для мужчин от хореографической студии «Пластика», показательное выступление и мастер-класс по карате от школы Кекусинкайкан ИКО Мацушима.





В воскресенье в 14.00 на 2-м уровне торгового центра сотрудники МЧС приглашают научиться правилам безопасности. Участников ждут конкурсы, игры и подарки.

На все перечисленные мероприятия вход свободный.

Для любителей футбола клуб KibeRoom организует в субботу в 18.00 турнир по FIFA 18 на PlayStation 4. В нем участвуют 8 команд по 2 человека. Для регистрации нужно внести взнос в размере 30 рублей с команды не позднее 23 февраля. Жеребьевка пройдет в этот же день. Детали — в группе , по телефону: +375 33 678−43−44 и в клубе (ТЦ «Континент», павильон 55).

Неформатные вечеринки, «Дай дарогу!» и «ТТ'34», рок-спектакль

В пятницу с 19.00 до 21.00 на сцене арт-паба «Торвальд» (ул. Толстого, 1) выступит харизматичный фронтмен известной панк-рок-группы из Бреста «Дай дарогу!» Юрий Стыльский. Его программа — «Армейская акустика» — это честные, простые песни под аккомпанемент гитары, перемежающиеся историями и шутками про жизнь белорусского мужчины. Билеты — 15 рублей. Детали — в группе .





В «Бро'Бар» устраивают неформатную вечеринку в честь 23 февраля. Организаторы говорят, что это будет «несколько часов отличного звука от 7 ди-джеев». Начало — в пятницу в 22.00. Вход по чек-бару (5 рублей), который потом можно обменять на любой напиток из барной карты. Для посетителей концерта Юрия Стыльского — вход бесплатный.

«ТТ'34» при поддержке группы «Бедлам 444» обещают устроить вечер драйва и тяжелой музыки в эту пятницу в Bar212 («Марко-сити»). Начало — в 22.00, билеты — 10 рублей (танцпол) и 20 рублей (столик). Подробности — в группе .





«Марисабельфест» — необычный ивент в честь дня рождения двух подружек-организаторов. На сцене арт-паба «Торвальд» 24 февраля сыграют «Планета Всех» (Вилейка), «Очень» (Минск), Алена Кавкова (Могилев), «Весна в Сан-Бликко» (Кострома), Сергей Белозеров (Харьков). Начало — в 18.00. Билеты — 8 рублей (предварительно) и 10 рублей (в день феста). Инфолиния: +375 29 710−57−36.

На концерте Iron february в битлз-клубе «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12) выступят «Бульбингем» из Минска и Distroph, Blackout Band, Hellocost из Витебска. Начало — в 20.00, 23 февраля. Билеты — 6 рублей (предварительно), 8 рублей (на входе). Справки по телефону: +375 29 286−00−61 и в группе .

Tattoo convention Vitebsk — мероприятие, на котором лучшие мастера тату из Витебска и Минска продемонстрируют свои работы. Начало — в 10.00 в субботу в Bar212, вход — 10 рублей.

В субботу в «Арене-пицце» на проспекте Строителей, 3−3 в 19.00 начнется пионерская вечеринка «Всегда готов!» с конкурсами и подарками. Вход свободный, при оформлении предварительного заказа — подарок. Телефон: +375 33 305−20−22.

На сцену концертного зала «Витебск» возвращается рок-спектакль «Малевич. Портрет в двух измерениях» от молодежного театра «Колесо». Начало 24 февраля в 19.00, билет — 6 рублей.





Вечеринка для невест, концерт «Интересное положение», мастер-классы по танцам

На новом концерте цикла для будущих мам «Соткать душу из нот» в исполнении артистов филармонии прозвучат произведения, рекомендованные для прослушивания беременным. Начало 24 февраля в 16.00, билет — 4 рубля.

В воскресенье дам приглашают на два мастер-класса от школы танцев «Аквамарин» : по сольной латине (в 17.00) и стретчингу (в 18.00). Стоимость: 3 рубля за одно занятие, 5 рублей за два. Для тех, кто приобретет абонемент на март на любое направление, — бесплатно. Запись и информация по телефонам: +375 29 898−63−89, +375 29 216−83−91. Адрес: ул. Гагарина, 24.

Живое общение с лучшими свадебными специалистами, консультации по организации торжества обещают участникам организаторы «Девичника, или Закрытой вечеринки для невест». Гостей также ждут развлечения и розыгрыш призов. Мероприятие состоится 25 февраля в 16.00 в «Золотом кольце города Витебска «Двина» (ул. Чайковского, 5). Вход свободный по предварительной регистрации, число мест ограничено. Телефоны: +375 29 214−30−77 и +375 44 594−30−77. Подробности — в группе .





Детская программа «День мужчин», акция «С папой в музей»

Праздник для детей «День настоящих мужчин» можно посетить в это воскресенье в двух кафе. В «Солнышко» (ул. Жесткова, 7; +375 44 554−75−47, +375 33 684−78−47) программа начнется в 12.00, в «Арене-пицце» (пр. Строителей, 3−3; +375 33 305−20−22) — в 14.00. Билет в обоих случаях стоит 10 рублей. Потребуется предварительно записаться по указанным телефонам.

С 23 по 25 февраля в музее Миная Шмырева действует акция «С папой в музей!». Отцы, пришедшие сюда с детьми, оплачивают только свой билет — 40 копеек. Дети посещают экспозицию бесплатно. Музей работает с 9.00 до 18.00.

Филармония представляет новую музыкально-игровую программу «Карамелька и Горошинка в космосе». Вместе с неутомимыми путешественницами зрителям предстоит отыскать потерявшееся хорошее настроение Госпожи Галактики, раскрасить полинявшие планеты, убедить обитателей космоса, что «помогать друг другу — это так по-человечески», и помочь героям вернуться обратно на Землю. Начало — в 11.00 24 февраля. Билет — 4,5 рубля.

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