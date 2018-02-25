Отлично ориентируются на местности. В Россонском районе ученые изучают, куда и как ходят животные

Специалисты охотничьего хозяйства «Красный Бор» в Россонском районе начали изучать закономерности передвижения животных в дикой природе. Пока следят за лосями, в перспективе намерены изучить «пути-дороги» благородного оленя, лани, косули и зубра.



Фото предоставил Павел Гештовт

— Новый проект имеет важное прикладное значение. Специалисты получат информацию о том, какие места копытные животные предпочитают в разное время года, установят закономерности их перемещения, определят площадь обитания, — пояснил TUT.BY Павел Гештовт, начальник научно-практического центра по охотоведению и управлению ресурсами диких животных охотничьего хозяйства «Красный Бор». — Это позволит глубже изучить биологию лося, оленя, лани. Эти знания, к примеру, пригодятся при определении границ элементарных популяций, что немаловажно при передаче охотничьих угодий в аренду. Сейчас их определяют без учета этого фактора.



Фото предоставил Павел Гештовт



Cкриншот данных предоставил Павел Гештовт

Проект начался недавно, но ученые уже получили первые интересные наблюдения.

— Сейчас, зимой, копытные ведут очень оседлый образ жизни: площадь их обитания за 4−5 суток может составлять не более 5 гектаров. А еще удивляет их способность ориентироваться на местности! При появлении человека или хищника животные способны за короткое время уйти на значительное расстояние — 5 километров и более. Но спустя несколько суток они безошибочно, как по компасу, возвращаются в знакомые места обитания, — говорит Павел Гештовт.

Проект начали с изучения закономерностей передвижения лося — наиболее характерного вида копытных для лесов в Витебской области. В скором времени ученые приступят к изучению благородного оленя, лани, косули и зубра.

Ранее в охотничьем хозяйстве «Красный Бор» на одной из подкормочных площадок для диких животных установили веб-камеру с трансляцией в интернет. За оленями, ланями и косулями можно было круглосуточно наблюдать онлайн.



Фото предоставил Павел Гештовт