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Умер историк Георгий Штыхов

03.03.2018 09:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Известный белорусский историк и археолог Георгий Штыхов скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил историк Сергей Тарасов.

Георгий Штыхов. Фото: Википедия

Георгий Штыхов родился в 1927 году в деревне Старая Белица Гомельского района. Десять лет (1950−1959) работал учителем на Гомельщине и Гродненщине. После этого поступил в аспирантуру.

Штыхов всю жизнь работал в Институте истории Академии наук Беларуси, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию по истории (о древнем Полоцке и городах Полоцкой земли).

Ученый провел археологические исследования Полоцка, Витебска, Заславля, Борисова, Лукомля, Логойска, Копыси, поселений на реке Менка, также исследовал около 300 курганов. Подготовил 2 доктора и 19 кандидатов наук.

Штыхов — автор полтора десятка книг. В том числе, школьных учебник по истории Беларуси (за шестой и седьмой классы).

В начале 1990-х историк возглавлял Белорусский ассоциацию жертв политических репрессий.

 
Теги: Витебск
 
 
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Известный белорусский историк и археолог Георгий Штыхов скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил историк Сергей Тарасов.

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