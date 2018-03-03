Умер историк Георгий Штыхов

Известный белорусский историк и археолог Георгий Штыхов скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил историк Сергей Тарасов.

Георгий Штыхов. Фото: Википедия

Георгий Штыхов родился в 1927 году в деревне Старая Белица Гомельского района. Десять лет (1950−1959) работал учителем на Гомельщине и Гродненщине. После этого поступил в аспирантуру.

Штыхов всю жизнь работал в Институте истории Академии наук Беларуси, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию по истории (о древнем Полоцке и городах Полоцкой земли).

Ученый провел археологические исследования Полоцка, Витебска, Заславля, Борисова, Лукомля, Логойска, Копыси, поселений на реке Менка, также исследовал около 300 курганов. Подготовил 2 доктора и 19 кандидатов наук.

Штыхов — автор полтора десятка книг. В том числе, школьных учебник по истории Беларуси (за шестой и седьмой классы).

В начале 1990-х историк возглавлял Белорусский ассоциацию жертв политических репрессий.