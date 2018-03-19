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"Продали в Эмираты, Россию, Анголу". Кто купил самую дорогую в мире конфету за 7,7 тысяч евро
20.03.2018 10:03 — Новости Культуры | Tut.by
На международной выставке шоколада в португальском городке Обидуш показали самую дорогую конфету в мире. Ее создал шоколатье Даниэл Гомеш. Стоимость конфеты — 7,7 тысяч евро,
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По словам Гомеша, конфета стала самой дорогой из-за своего состава: шафрановых нитей, белого трюфеля «Перигор», трюфелевого масла, которое делает начинку кремообразной, золотой стружки и мадагаскарской ванили. Конфета сделана в форме бриллианта и покрыта 23-каратным золотом.
Драгоценную конфету поместили в шкатулку, которую украшают пять с половиной тысяч кристаллов Сваровски. В набор входят и специальные щипчики.
Уникальную конфету выпустили ограниченной серией в 1 тысяча штук. И покупатели уже есть. Как признался Гомеш, в Португалии никто не купил его работу. «Мы продали конфеты в Эмираты, Россию, Анголу, Бразилию и Аргентину», — признается мастер.
Во время выставки сладость находилась под охраной.
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На международной выставке шоколада в португальском городке Обидуш показали самую дорогую конфету в мире. Ее создал шоколатье Даниэл Гомеш. Стоимость конфеты - 7,7...
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