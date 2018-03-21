75 лет со дня Хатынской трагедии. Кто и за что уничтожил белорусскую деревню

75 лет назад, 22 марта 1943 года, карательный отряд уничтожил деревню Хатынь. 149 жителей были расстреляны или сгорели заживо. Хатынь стала символом массового уничтожения мирного населения на территории СССР, оккупированной Германией.



Монумент «Непокоренный человек» в мемориальном комплексе «Хатынь», автор — Сергей Селиханов, 1969 г.

Почему была сожжена Хатынь?

Утром 22 марта полицейский охранный батальон получил приказ ликвидировать поврежденную линию связи между деревней Плещеницы и Логойском. Там он угодил в партизанскую засаду и потерял в перестрелке трех человек. Среди них был Ганс Вельке — олимпийский чемпион 1936 года в толкании ядра, который выиграл соревнования с мировым рекордом. Это был первый немец, победивший в соревнованиях по легкой атлетике, его лично поздравил Гитлер.

Немцы решили отомстить за смерть любимца фюрера. Первоначально они отправились в деревню Козыри и расстреляли там 26 лесорубов (немцы решили, что партизаны пришли из этого населенного пункта). Потом они выяснили, что Вельке убили партизаны, которые до этого переночевали в Хатыни. Именно это деревня и была выбрана для местного населения в качестве устрашения.

Кто уничтожил деревню?

Палач Хатыни Григорий Васюра. Фото: Википедия

В уничтожении Хатыни участвовали штурм-бригада СС «Дирлевангер» и 118-й батальон немецкой вспомогательной охранной полиции. Но основную работу делали последние. Всех жителей деревни согнали в огромный колхозный сарай, закрыли на засов, обложили соломой и подожгли. Когда под напором людей дверь рухнула, по мирным людям открыли огонь из автоматов и станкового пулемета.

На интернет-форумах периодически подчеркивается, что батальон являлся украинским. Тем не менее акцентировать на этом внимание не совсем корректно. Прежде всего, он никогда официально так не назывался. Связь с Украиной заключается в том, что он был сформирован в Киеве на основе батальона охранной полиции и военнопленных Красной Армии, взятых в плен в районе столицы Украины. Но в 118-м батальоне служили не только украинцы, но и русские, поэтому стоит оценивать не их национальность, а поступки.

Все ли жители Хатыни погибли?

Нет, некоторые из жителей уцелели. Из взрослых повезло лишь 56-летнему деревенскому кузнецу Иосифу Каминскому, который ушел в лес за хворостом. В огне Хатыни Каминский потерял 15-летнего сына. Отец и сын стали прототипами героев хатынского памятника.

Кроме того, выжили две девушки, Мария Федорович и Юлия Климович, которые чудом выбрались из горящего сарая (позднее они погибли, когда немцы сожгли соседнюю деревню, жители которой их выходили). 7-летний Виктор Желобкович спрятался под телом своей матери. 12-летнего Антона Барановского оккупанты приняли за мертвого. Еще трое детей (9-летняя Софья Яскевич, 13-летний Владимир Яскевич и 13-летний Александр Желобкович) сумели спрятаться, поэтому их не было в сарае.

Почти все они уже умерли. Только Софья Яскевич, работавшая на почте, сейчас на пенсии, живет в Минске.

Остальные 179 жителей Хатыни погибли. Из них 75 детей.

Кто решил увековечить память о деревне?



Кирилл Мазуров среди тружеников села. Фото: Владимир Лупейко

В популярной литературе утвердилось мнение, что мемориальный комплекс в Хатыни появился благодаря руководителю БССР Петру Машерову. Это так и не так. Идея создать в этих местах комплекс принадлежала Кириллу Мазурову, его предшественнику на должности первого секретаря ЦК КПБ. В мемуарах «Незабываемое» Мазуров писал:

— В один из воскресных дней конца сентября 1963-го мы с Тихоном Яковлевичем Киселевым — тогда Председателем Совета Министров БССР — выехали в окрестности Минска. Километрах в пятидесяти от города по Витебскому шоссе свернули вправо по первой попавшейся дороге. Отъехав немного, остановились в березовом перелеске. Пройдя его, вышли на небольшую поляну. Несомненно, в прошлом это была пашня, но она давно уже не видела плуга, заросла высокой травой и кустарниками. В центре поля, на взгорье, увидели сожженную деревню. Десятка два обгорелых печных труб, словно памятники, поднимались к небу. От самих дворов и дворовых построек почти ничего не осталось — только кое-где серые каменные фундаменты. Перед нами была сожженная деревня, в которой после войны так никто и не поселился. Недалеко мы увидели небольшое стадо коров. Присматривал за ними пожилой человек. Подошли, разговорились. От пастуха услышали страшную историю о трагической гибели деревни Хатыни. Возникла идея увековечить Хатынь и ее жителей.

Но в 1965 году Мазурова забрали на повышение в Москву. Поэтому возведение мемориала продолжилось под руководством Петра Машерова. Решение о его создании было принято в январе 1966 года. В марте 1967-го был объявлен конкурс, в котором победил коллектив архитекторов Юрия Градова, Валентина Занковича, Леонида Левина и скульптора Сергея Селиханова . Торжественное открытие состоялось в июле 1969 года. Первоначально предполагалось, что это будет мемориал в память о конкретной деревне. Но в итоге Хатынь символизирует все деревни Беларуси, сожженные в годы войны.

Во время войны были уничтожены более сотни белорусских деревень. Почему выбор остановился на Хатыни?

Действительно, Хатынь была далеко не единственной такой деревней. Во время Второй мировой войны были уничтожены более 9 тысяч деревень. Практически две сотни не смогли возродиться. Почему же выбор пал на Хатынь? Среди западных историков существует мнение, что Хатынь была выбрана из-за сходства ее названия с Катынью. До 1990-х годов Советский Союз отрицал факт расстрела там польских военнопленных. Для этого якобы акцент был сделан на Хатыни. Тем не менее убедительных доказательств этой версии нет, поэтому пока она выглядит несколько конспирологической. Впрочем, ее вполне можно совместить с рассказом Мазурова. И даже при таком раскладе это не преуменьшает значение того, что в Хатыни была увековечена память о невинно погибших людях.

За годы работы мемориального комплекса его посетили миллионы людей. Уверены, что ужас войны многие из них по-настоящему осознали в Хатыни. А значит, цель создания комплекса была полностью выполнена.

Что почитать или посмотреть о трагедии в Хатыни?



Кадр из фильма «Иди и смотри»

Рекомендуем вам обратиться к творчеству писателя Алеся Адамовича, автора произведений «Хатынская повесть» и «Каратели».

Адамович и режиссер Элем Климов написали на их основе сценарий картины «Иди и смотри». Фильм вышел на экраны в 1985 году. Историю белорусского мальчика Флеры, который становится свидетелем нацистской карательной акции и за два дня превращается из жизнерадостного подростка в седого старика, в 1985 году посмотрели 29,8 миллиона зрителей. По опросу читателей журнала «Советский экран», «Иди и смотри» был признан лучшим фильмом 1986 года и был назван киноэкспертами одной из величайших кинолент о войне. Недавно картина была отреставрирована и показана в Минске.