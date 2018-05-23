Праздник национальной культуры «Зберагаем вытокi свае» соберет в Торгунах 27 мая около 300 участников



Праздник национальной культуры «Зберагаем вытокi свае» соберет 27 мая около 300 участников в Докшицком районе. Мероприятие будет проводиться в третий раз на территории агрогородка Торгуны. Его главные события развернутся на центральной концертной площадке, к которой все участники проследуют шествием от начала населенного пункта. Здесь им предстоит пройти под березовой аркой, что поможет очиститься от злых помыслов и набраться душевных сил на весь год, а затем все желающие смогут принять участие в обряде кумования. «Как правило, его проходят друзья, подруги, родственники, подтверждая тем самым свою душевную близость», — отметила Ирина Сварцевич. Каждый год организаторы пытаются привнести изюминку в сценарий, чтобы сделать праздник более интересным для населения. В 2017-м это были фольклорные песни и танцы. В нынешнем — демонстрация обряда «Камаедзіца», реконструированного фольклорной группой «Сакавічкі» Бегомльской детской школы искусств. «На территории этого населенного пункта много лесов, поэтому в XIX веке здесь существовал весенний обряд задабривания медведя. Из гороха, боба готовились комы (отсюда и название), которые потом несли хозяину лесов — медведю, чтобы он был добрым, не разорял пасеки и не трогал людей, вторгшихся в его владения», — рассказала собеседница. Традиционное мероприятие праздника — популярный конкурс «Играй, гармонь!». На участие в нем уже подано почти два десятка заявок со всего района. Также будет работать ярмарка, включающая аллею мастеров народного творчества, детские аттракционы, площадку демонстрации-дегустации блюд белорусской кухни, работу объектов торговли и общепита, выступления творческих коллективов. А вечером под живую музыку народных инструментов старшее поколение преподаст молодежи мастер-класс по исполнению народных и фольклорных танцев. Праздник является брендовым мероприятием Тумиловичского сельсовета. Его организаторами выступают учреждения культуры данного сельсовета и Центр традиционной культуры и народного творчества Докшицкого района.

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