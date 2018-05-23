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В Сенно посетителям закусочной подают черную пиццу
24.05.2018 13:08 — Новости Культуры | Tut.by
Черная пицца Black star появилась в первой в стране закусочной сети
— Новинка, сдобренная колбасой, сыром, помидорами, перцем, томатным соусом и оливками, нашла своих почитателей, — рассказала заведующая производством Сенненского райпо Лариса Барсукова.
Закусочная «Лепим сами» открылась в Сенно ровно год назад. Здесь также готовят 10 видов пельменей, вареники и манты.
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Новинка, сдобренная колбасой, сыром, помидорами, перцем, томатным соусом и оливками, нашла своих почитателей.
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