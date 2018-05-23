В Сенно посетителям закусочной подают черную пиццу

Черная пицца Black star появилась в первой в стране закусочной сети «Лепим сами» , открытой в Сенно год назад в рамках проекта «Белкоопсоюза».





— Новинка, сдобренная колбасой, сыром, помидорами, перцем, томатным соусом и оливками, нашла своих почитателей, — рассказала заведующая производством Сенненского райпо Лариса Барсукова.

Закусочная «Лепим сами» открылась в Сенно ровно год назад. Здесь также готовят 10 видов пельменей, вареники и манты.