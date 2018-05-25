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Птичье царство в Витебске: десятки лебедей, уток и чаек в одном пруду в центре города
26.05.2018 10:20 — Новости Культуры | Tut.by
Искусственный пруд, который находится в парке Тысячелетия недалеко от Ледового дворца в Витебске, в этом году напоминает настоящее птичье царство. Если раньше здесь плавали утки, летали чайки и голуби, то нынешней весной водоем облюбовали еще и лебеди.
Это уже даже не пруд, а целое «лебединое озеро». Белоснежных изящных птиц здесь много — горожане насчитывают то 20 особей, а то и более 30. Лебединое соседство не мешает уткам. А количество чаек и голубей вообще исчисляется, наверное, сотнями.
Возле пруда собираются отдыхающие, особенно многолюдно по вечерам. Взрослые и дети кормят пернатую компанию. Но чаще всего предлагают вредное угощение — хлеб, батон, сухари. Хотя в городе уже был
Пруд в этой части города вырыли в качестве противопожарного водоема, когда строили телезавод. Позднее его очистили и благоустроили, берега уложили камнями. В 1974 году тут заложили парк Тысячелетия Витебска. Но несмотря на то что прошло более четырех десятилетий, здесь совсем мало деревьев.
Этой весной в парке Тысячелетия начали долгожданную реконструкцию. Однако работы резко остановились. Плитку на дорожке вокруг пруда бросили укладывать на полпути. В УКС Витебска порталу vitebsk.biz
— Работы возобновятся в III−IV кварталах этого года. Оплачиваются они из городского бюджета. Финансирование пока закончилось, вот и приостановлены работы. Территория парка — гектар. И на каждом участке должна лежать плитка, надо установить освещение, посадить деревья, сделать дорожку возле пруда. Проект значительный: начинаются работы от Ледового дворца и заканчиваются около клиники ВГМУ.
Вы слышали, что этот, казалось бы, безымянный пруд возле Ледового дворца некоторые горожане не так давно стали называть Бегемотом? Поделитесь в комментариях.
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Искусственный пруд, который находится в парке Тысячелетия недалеко от Ледового дворца в Витебске, в этом году напоминает настоящее птичье царство. Если раньше...
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