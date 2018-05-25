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Птичье царство в Витебске: десятки лебедей, уток и чаек в одном пруду в центре города

26.05.2018 10:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Искусственный пруд, который находится в парке Тысячелетия недалеко от Ледового дворца в Витебске, в этом году напоминает настоящее птичье царство. Если раньше здесь плавали утки, летали чайки и голуби, то нынешней весной водоем облюбовали еще и лебеди.


Это уже даже не пруд, а целое «лебединое озеро». Белоснежных изящных птиц здесь много — горожане насчитывают то 20 особей, а то и более 30. Лебединое соседство не мешает уткам. А количество чаек и голубей вообще исчисляется, наверное, сотнями.

Возле пруда собираются отдыхающие, особенно многолюдно по вечерам. Взрослые и дети кормят пернатую компанию. Но чаще всего предлагают вредное угощение — хлеб, батон, сухари. Хотя в городе уже был случай гибели водоплавающих птиц, и экологи не раз предупреждали: лебедей и уток нельзя кормить хлебобулочными изделиями, солеными сухариками и чипсами.

 

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Пруд в этой части города вырыли в качестве противопожарного водоема, когда строили телезавод. Позднее его очистили и благоустроили, берега уложили камнями. В 1974 году тут заложили парк Тысячелетия Витебска. Но несмотря на то что прошло более четырех десятилетий, здесь совсем мало деревьев.





Этой весной в парке Тысячелетия начали долгожданную реконструкцию. Однако работы резко остановились. Плитку на дорожке вокруг пруда бросили укладывать на полпути. В УКС Витебска порталу vitebsk.biz объяснили, почему так случилось:

— Работы возобновятся в III−IV кварталах этого года. Оплачиваются они из городского бюджета. Финансирование пока закончилось, вот и приостановлены работы. Территория парка — гектар. И на каждом участке должна лежать плитка, надо установить освещение, посадить деревья, сделать дорожку возле пруда. Проект значительный: начинаются работы от Ледового дворца и заканчиваются около клиники ВГМУ.


Вы слышали, что этот, казалось бы, безымянный пруд возле Ледового дворца некоторые горожане не так давно стали называть Бегемотом? Поделитесь в комментариях.

Напоминаем правила кормления водоплавающих. В теплое время года они предпочитают растительную пищу — зелень, мелко нарезанные свеклу, морковь, капусту, вареный картофель, листья кукурузы. В морозы нужен более калорийный корм — зерновые: овсянка, просо, ячмень, перловка.

Но летом лебеди и утки вполне могут прокормиться сами. Они едят части водных растений, моллюсков. Лебедь может засунуть голову под воду и ловить рыб и лягушек. На суше он щиплет траву, ест злаки, не брезгует червяками, личинками, ракушками, ящерицами.

 
Теги: Витебск
 
 
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Искусственный пруд, который находится в парке Тысячелетия недалеко от Ледового дворца в Витебске, в этом году напоминает настоящее птичье царство. Если раньше...
 
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