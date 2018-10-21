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Модные пешеходы и "велопиджачки". Фоторепортаж из раскованного Стокгольма

22.10.2018 08:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Дороги, мосты, папы с колясками на пешеходных переходах и бесконечная вереница офисных клерков на велосипедах. Водителям автомобилей центр Стокгольма наверняка запомнится стрессом и пробками, а вот туристы-пешеходы оценят безбарьерную среду и удобный общественный транспорт. В шведской столице можно затеряться на узких улицах среди красных и желтых домов, пройти по мосту над шумной магистралью возле бизнес-центров, долго рассматривать со вкусом оформленные витрины магазинов и дышать свежим морским воздухом. Современный Стокгольм — это стильный, ветреный, дорогой и многонациональный город.

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Журналисты TUT.BY проехали всю Швецию, чтобы изучить страну и сделать о ней серию репортажей. Вместе с официальным сайтом Швеции на русском языке представляем наш путеводитель по стране викингов, победившего социализма, хоккея и IKEA.


Столица Швеции, город Стокгольм, расположен на 14 островах. Причем эти острова постоянно поднимаются из воды.

Велосипед — очень популярный вид транспорта в городе. Для движения велосипедистов выделены специальные участки на дорогах, есть светофоры и множество парковок.

Почтальон разносит корреспонденцию в сердце Стокгольма — на острове Гамла Стан. Дома в центре — жилые. Цена за квадратный метр жилья здесь порядка 10−12 тысяч евро на нижних этажах, на верхних — доходит до 16 тысяч. Размеры квартир, как правило, 40−60 квадратных метров.

Самая маленькая скульптура в шведской столице — «Мальчик, смотрящий на Луну». Его любят наряжать: то шапочка новая, то шарфик. Еще здесь оставляют мелочь. Монеты можно найти со всего мира: евроценты, японские иены, украинские гривны и российские рубли.

Корабли — неотъемлемая часть пейзажа в Стокгольме. Старые корабли используют как хостелы, гостиницы, дома или рестораны. Есть городские паромы, которые доставляют пассажиров по воде в разные части города.

Мужчина переходит дорогу с коляской. В Швеции за каждым родителем законодательно закреплено 90 дней декретного отпуска. Всего на обоих родителей полагается 480 дней по уходу за ребенком до 8 лет. Недавно мы писали про белоруса, который был в декретном отпуске в Швеции.

Машины такси стоят у центрального вокзала Стокгольма. Например, 3 километра пути обойдутся вам в 100 крон (почти 23 рубля).

Шведы предпочитают удобную и практичную одежду. Говорят, что из толпы людей здесь не узнают миллионера. Он будет одет в обычные джинсы, майку и кроссовки.

В Стокгольме, как и во всей Швеции, самый распространенный цвет дома — терракотовый и красный. Красный — цвет деревни. Краску делают из медной руды с рудника в городе Фалун, и она помогает защитить деревянные дома от воды и сырости. Одному из правителей Стокгольма красный цвет домов так надоел, что он решить снизить налог тем, кто перекрасит свой дом в модный желтый цвет.

Один из самых узнаваемых образов Стокгольма — Торговая площадь. В реальности это небольшая площадь с фонтаном, скамейками и ресторанами. Здесь же — здание Шведской академии, где объявляют лауреатов Нобелевской премии. Больших площадей в Швеции не найти: страна держит нейтралитет и здесь не проводят военные парады. Приоритет Швеции — чтобы с головы ее гражданина не упал ни один волос. Поэтому на Торговую площадь приходят отдохнуть и сделать фото на память.

В системе координат жителей Стокгольма есть не только понятия «направо» и «налево», но еще и «вверх» и «вниз». Часто соседние улицы могут находиться в разных плоскостях.

Сегодня Стокгольм — это еще и большая строительная площадка. То мост новый строят, то новое здание. При этом не ощущается какого-то дискомфорта. Всем хватает места: и пешеходам, и велосипедистам, и автомобилям.

Поехать на работу на велосипеде — привычное дело для жителей Стокгольма. Мужчины в костюмах, женщины в платьях на велосипеде — неотъемлемая часть города.

Пока в Европе шла Первая мировая война, а в России была революция, шведы строили городскую ратушу. Сегодня здесь находится мэрия и днем проводят экскурсии.

Камень в основании этого здания — просто камень, который хорошо сюда подходил. Позже люди заметили выцарапанные знаки. Обвели их красной краской. И оказалось, что это часть памятного камня эпохи викингов. Змея указывает в каком направлении стоит читать руны. А подпорка здесь для того, чтобы повозки не цепляли угол дома.

Стокгольм, хоть и окружен водой со всех сторон, не имеет прямого выхода в море. И это было очень удобно в Средневековье — врагу было сложно сюда добраться. Сегодня воды Стокгольма встречают лишь паромы городского транспорта, туристические катера и иногда — большие паромы из Хельсинки.

О том, что Швеция — свободная от предрассудков страна, знают многие. Однажды вы можете идти по городу и встретить группу людей в костюмах Барби, Марио, Супермена или, например, Статуи Свободы. Просто люди идут на вечеринку. Ничего необычного.

Переулок Мортена Тротзига — самый узкий переулок Стокгольма. Его ширина всего 90 см, и состоит он из 36 ступенек. Иногда здесь практически невозможно пройти, потому что каждый турист мечтает сделать здесь фотографию на память.

Стокгольм пропитан запахом свежей выпечки: традиционные булочки с корицей или кардамоном, бельгийские вафли, свежий хлеб. И кофе. Обязательно запах кофе.

На улицах Старого города, Гамла Стан, расположены сотни сувенирных магазинов. Здесь можно найти почти все: шведские флаги, магниты на холодильник, льняные полотенца с лосями, игрушки Пеппи Длинныйчулок. Карлсона здесь нет. Вообще. А вот почти в каждой лавке вы найдете главный шведский сувенир — Далекарлийская лошадку. О том где, как и зачем их делают, мы расскажем в следующих материалах.
 
 
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Современный Стокгольм - это стильный, ветреный, дорогой и многонациональный город.
 
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