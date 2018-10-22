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Фотограф случайно снял влюбленную пару на краю скалы и теперь не может ее найти

23.10.2018 09:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Фотограф Мэтью Диппель ищет героев своей фотографии, которую он сделал в национальном парке Йосемити в США.

На этой фотографии мужчина в шляпе делает предложение женщине в длинном платье, стоя на одном колене на краю скалы.

Кто эти люди? Откуда они? Как их зовут? Это до сих пор неизвестно — пара попала в кадр совершенно случайно.

Снимок был сделан 6 октября в Калифорнии — Мэтью в этот момент ждал своего друга Джоша, который как раз должен был дойти до этой самой скалы.

Йосемитский национальный парк известен своими удивительными скалами и завораживающими водопадами. Для фотографа-самоучки Мэтью Диппеля было делом принципа попасть сюда и пофотографировать.

«Йосемити — удивительное место для фотографии. Честно говоря, это то место, в котором сложно снять плохо», — поделился Мэтью с Би-би-си.

В нужное время в нужном месте

24-летний фотограф стоял вместе с другими фотографами и туристами, ожидая, пока его друг Джош появится на уступе на высоте 3500 футов, и сделал снимок, на который попала влюбленная пара.

«У меня все было готово на камере, я должен был только нажать на кнопку. Я проверил, не помешал ли я кому-то из других фотографов, но рядом никого не было».

Сделав снимки Джоша, Мэтью обошел окрестности в попытке найти пару, чтобы показать ей снимки. Он нашел много других людей, в том числе пары, готовые позировать, но не своих героев.

Несколько дней назад Диппел объявил в интернете, что до сих пор ищет пару, и попросил фолловеров помочь с поиском.

«Я просто хочу узнать, кто эти люди, и отдать им свою фотографию, мне кажется, для них это был очень особенный момент, который нужно запомнить», — говорит он.

«Не постановка»

Некоторые пользователи соцсетей сочли снимок Диппела постановочным. Они считают, что пара слишком хорошо одета для прогулки в горах.

«Меня все поддерживают в спорах с людьми, которые сомневаются в том, что фото настоящее. Там вообще нет постановки. Кто эта пара — я не знаю, сейчас я пытаюсь их найти», — говорит фотограф.

Тафт-поинт — одно из самых популярных мест в парке. Некоторые пары приходят туда даже в свадебных нарядах.

Хотя с этого места открывается захватывающий вид, добраться туда несложно — точка находится на расстоянии около 3,5 км от ближайшей парковки.

«Это не первое фото предложения руки на этой точке. Посмотрите по геолокации „Тафт-поинт“ и вы увидите множество похожих снимков, поэтому я удивлен такой популярности фото», — говорит фотограф.

Поиск пары продолжается уже несколько дней, Мэттью Диппел по-прежнему надеется найти героев своего фото.

«Надежда остается, потому что фотография по-прежнему набирает популярность. Надеюсь, я их найду. Честно говоря, я удивлен, что этого еще не произошло», — говорит он.

 
 
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Фотограф Мэтью Диппель ищет героев своей фотографии, которую он сделал в национальном парке Йосемити в США.
 
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