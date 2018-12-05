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Вы думаете, у нас гололед? Посмотрите, как китайские студенты пытаются добраться до университета

06.12.2018 09:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Студентам из китайской провинции Цзилинь пришлось стать мастерами баланса, чтобы добраться до университета. Сначала на регион обрушились дожди, а после похолодало — в итоге дороги и лестницы превратились в каток. Чтобы хоть как-то передвигаться, молодым людям пришлось идти группами, держась друг за друга. Как это было, смотрите на видео.

 
 
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