Студентам из китайской провинции Цзилинь пришлось стать мастерами баланса, чтобы добраться до университета. Сначала на регион обрушились дожди, а после похолодало — в итоге дороги и лестницы превратились в каток. Чтобы хоть как-то передвигаться, молодым людям пришлось идти группами, держась друг за друга. Как это было, смотрите на видео.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вы думаете, у нас гололед? Посмотрите, как китайские студенты пытаются добраться до университета Молодые люди скользили и падали вниз по лестнице и склонам.