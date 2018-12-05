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Оглашен список номинантов на "Золотой глобус" в 2019 году

06.12.2018 21:23 — Новости Культуры | БелТА  
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Оглашен список номинантов на "Золотой глобус" в 2019 году
Фото viva.ua

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинантов на 76-ю премию "Золотой глобус" объявили сегодня на церемонии Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Такая информация размещена на сайте Goldenglobes.com.

В номинации "Лучший драматический фильм" названы "Черная пантера", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Если Бил-стрит могла бы заговорить" и "Звезда родилась".

За звание "Лучший иностранный фильм" поборются драма "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, ливано-американский фильм "Капернаум", бельгийско-нидерландская драма "Девочка", немецкая лента "Работа без авторства" и японская картина "Магазинные воришки".

В категории "Лучший режиссер" претендентами на награду стали Брэдли Купер, Альфонсо Куарон, Питер Фаррелл, Спайк Ли, Адам Маккей.

Мультфильмы "Суперсемейка-2" режиссера Брэда Берда, "Остров собак" Уэса Андерсона, "Ральф против интернета" Фила Джонстона и Рича Мура, "Человек-паук: Через вселенные" Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана, "Мирай" Мамору Хосоды претендуют на звание "Лучший анимационный фильм".

"Лучшим драматическим сериалом" может стать "Американцы", "Телохранитель", "Убивая Еву", "Возвращение домой" или "Поза", а "Лучшим комедийным сериалом" - "Барри", "Шучу", "Удивительная миссис Мейзел", "В лучшем мире" или "Метод Комински".

Кроме того, Ассоциация иностранных журналистов сообщила об учреждении новой номинации в премии "Золотой глобус" - "За заслуги в области телевидения". Эту награду будут ежегодно получать наиболее яркие деятели телевидения. Первых номинантов объявят в ближайшие дни.

Церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 6 января в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинантов на 76-ю премию "Золотой глобус" объявили сегодня на церемонии Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при...
 
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