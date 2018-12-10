Ученые рассказали, как выжить в «Игре престолов»: надо быть женщиной знатного происхождения

Ученые выяснили, что может помочь персонажу из сериала «Игра престолов» задержаться на экране как можно дольше. Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в журнале Injury Epidemiology , для того, чтобы пережить своих конкурентов по сюжетной линии, необходимо быть женщиной знатного происхождения и быть готовым подстроиться под изменение расклада сил в этом вымышленном мире.



Скриншот из фильма

Авторы научной работы проанализировали судьбу 330 персонажей сериала на протяжении семи сезонов с учетом нескольких базовых факторов: пол, социальный статус, род занятий, вероисповедание и преданность тому или иному лагерю. Анализ показал, что в среднем продолжительность жизни героя на экране составляет 28 часов 48 минут. При этом выяснилось, что наихудшие шансы остаться в сюжете подольше у персонажей мужского пола, незнатного происхождения и до конца приверженных лишь одному лагерю.

Ученые также обратили внимание на особенности гибели героев: после проведения подсчетов оказалось, что риск смерти персонажа при первом появлении на экране составляет 14%, а большая часть героев (56,4%) не дожила до конца седьмого сезона. В большинстве своем смерть персонажей была насильственной: 73,7% скончались от различных травм, 11,8% умерли от ожогов, 4,8% были отравлены. Только в двух случаях герои умерли естественной смертью.

Примечательно, что риск окончить свое существование в сериале ночью намного меньше, чем днем (30,6% против 52,7%), а шансы умереть в доме в 27 раз больше, чем в тюрьме.

Сериал «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 года, а заключительный (восьмой) сезон, как ожидается, выйдет в эфир в 2019 году. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения, в этом году он получил телевизионную премию Emmy в категории «Лучший драматический сериал».