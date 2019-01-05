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Мотоциклист в шутку попытался подкупить картонного полицейского на Шри-Ланке. И был арестован
05.01.2019 23:42 — Новости Культуры | Tut.by
Полиция Шри-Ланки арестовала 23-летнего мотоциклиста из-за ролика на фейсбуке. На видео он в шутку предлагает деньги картонной фигуре полицейского.
Картонные фигуры установлены на многих дорогах — считается, что они мешают водителям нарушать скоростной режим.
Полиция задержала не только самого мотоциклиста, но и его ровесника, который снял видео. Молодых людей обвинили в порче государственного имущества (фигура полицейского якобы пострадала) и принижении образа полиции. Сейчас их отпустили под залог.
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Молодых людей обвинили в порче государственного имущества (фигура полицейского якобы пострадала) и принижении образа полиции. Сейчас их отпустили под залог.
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