Мотоциклист в шутку попытался подкупить картонного полицейского на Шри-Ланке. И был арестован

Полиция Шри-Ланки арестовала 23-летнего мотоциклиста из-за ролика на фейсбуке. На видео он в шутку предлагает деньги картонной фигуре полицейского.

Картонные фигуры установлены на многих дорогах — считается, что они мешают водителям нарушать скоростной режим.

Полиция задержала не только самого мотоциклиста, но и его ровесника, который снял видео. Молодых людей обвинили в порче государственного имущества (фигура полицейского якобы пострадала) и принижении образа полиции. Сейчас их отпустили под залог.

По данным Transparency International, полиция — один из самых коррумпированных институтов Шри-Ланки.