Во Дворце культуры области прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования БССР

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования Белорусской Советской Социалистической Республики, прошло во Дворце культуры области.







































































В торжестве приняли участие председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Николай Коротин, Герой Социалистического Труда Александр Байков, полные кавалеры ордена Трудовой Славы Людмила Палевич, Нина Петренко, Зинаида Морщенко, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики Национального собрания Беларуси, представители городских и районных исполнительных комитетов и Советов депутатов, общественных организаций, ветераны труда Могилевщины, молодежь, в том числе делегация Быховского района.

100 лет — целая эпоха в истории нашего государства, эпоха национального и государственного возрождения белорусского народа, всех сфер его жизни. Республика прошла сложный путь развития, основные вехи которого напомнил Дмитрий Харитончик, подчеркнув, что, несмотря на различные оценки и утверждения, сегодня очевидно одно: образование Белорусской Советской Социалистической Республики 1 января 1919 года явилось началом реального становления белорусского национального государства.

На протяжении многих лет белорусская нация прошла длинный, непростой, наполненный множеством как славных, так и трагических страниц путь от формирования белорусского этноса до создания белорусского государства.

Белорусский народ снискал уважение во всем мире своим героическим сопротивлением немецко-фашистским оккупантам в годы Великой Отечественной войны. Белорусская ССР получила международное признание, став одним из членов-учредителей самого авторитетного объединения международных сообществ — Организации Объединенных Наций.

Трудно переоценить значение событий тех лет для Могилевщины. И символично, что торжественное мероприятие прошло в день 81-й годовщины со дня образования Могилевской области.

«Жители Приднепровского края с первых дней основания белорусского государства взялись за восстановление разрушенного Первой мировой войной хозяйства, — отметил Дмитрий Харитончик. — Трудовой энтузиазм многих рабочих и крестьянских коллективов был невероятно высок. Советские ордена БССР и РСФСР за номером один были вручены именно на Могилевщине. Но мирное строительство оборвала Великая Отечественная война. Уже в первые ее дни ярко проявились сила и мужество наших земляков. За подвиги в годы Великой Отечественной войны 114 уроженцам области присвоено высокое звание – Герой Советского Союза, а 23 стали полными кавалерами ордена Славы».

1991 год открыл новую страницу в истории нашей страны. На карте мира появилось суверенное независимое государство — Республика Беларусь. Во главу государственной политики был поставлен человек с его насущными проблемами, желанием достойно жить и строить справедливое общество. За годы независимости нашей страны Могилевская область вышла на принципиально новые рубежи развития.

Современная Могилевщина обладает значительным многоотраслевым промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. На долю Приднепровского края приходится примерно десятая часть объемов промышленного и около 15% сельскохозяйственного производства страны. Продукция наших предприятий востребована на рынках более 110 государств, развивается социальная сфера, ежегодно вводятся в эксплуатацию значимые для региона объекты в сферах здравоохранения, образования, спорта и культуры.

«Все успехи Приднепровского края достигнуты благодаря людям, трудолюбивым и целеустремленным, искренне любящим свою родную землю», — подчеркнул председатель областного Совета депутатов.

Дмитрий Харитончик поблагодарил за добросовестный труд всех, кто создает авторитет и славу области, и пожелал жителям Могилевщины крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне. А затем вручил памятные юбилейные медали за многолетний, безупречный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона и в связи с празднованием 100-летия БССР заслуженным людям Приднепровского края. Среди награжденных — наш земляк Михаил Козлов.

Для гостей праздника была подготовлена выставка “Страницы могилевской истории: к 100-летию БССР” и масштабная концертная программа, участниками которой также стали представители нашего района.

Татьяна ЗАРЕМБА.