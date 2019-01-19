|
Высоцкая и Кончаловский обвенчались после 20 лет брака
20.01.2019 21:29 — Новости Культуры | Tut.by
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса, телеведущая Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове, обряд венчания совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в Троицком соборе.
На венчании присутствовал режиссер Никита Михалков, передает
По данным
Кончаловскому — 81 год, Высоцкой — 45 лет. Они в браке с 1998 года, у них двое общих детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кончаловскому - 81 год, Высоцкой - 45 лет. Они в браке с 1998 года, у них двое общих детей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)