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Высоцкая и Кончаловский обвенчались после 20 лет брака

20.01.2019 21:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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Режиссер Андрей Кончаловский и актриса, телеведущая Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове, обряд венчания совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в Троицком соборе.


Фото: pln-pskov.ru

На венчании присутствовал режиссер Никита Михалков, передает «Интерфакс».

По данным «Пятого канала», на венчание приглашены только друзья и близкие родственники.

Кончаловскому — 81 год, Высоцкой — 45 лет. Они в браке с 1998 года, у них двое общих детей.

 
 
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Кончаловскому - 81 год, Высоцкой - 45 лет. Они в браке с 1998 года, у них двое общих детей.
 
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