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Остап Бендер и Дядя Митя из «Любовь и голуби». Лучшие роли Сергея Юрского
08.02.2019 11:00 — Новости Культуры | Tut.by
Народный артист России Сергей Юрский
Викниксор («Республика ШКИД»)Видео:
Республика ШКИД — это Школа-коммуна для трудновоспитуемых подростков имени Ф.М. Достовского, созданная в Петрограде в 1918 году. В 1927-м воспитанники школы Григорий Белых и Л. Пантелеев (именно так звучал псевдоним писателя Алексеея Еремеева) написали автобиографическую повесть «Республика ШКИД». Прошло четыре десятилетия, и режиссер Геннадий Полока взялся за ее экранизацию.
Сергей Юрский сыграл в фильме роль Викниксора — другими словами, директора школы Виктора Николаевича Сорокина. Основной сюжета стала его борьба с дурными наклонностями подростков, которые те приобрели на улице.
Фильм стал одним из лидеров советского проката — его посмотрели 32,6 миллионов зрителей (это было 12 место среди фильмов 1966 года)
Остан Бендер («Золотой теленок»)
Видео:
На экране судьба двух романов Ильфа и Петрова сложилась диаметрально противоположно. «12 стульев» экранизировали в Польше, США, на Кубе и два раза в СССР, а вот «Золотой теленок» — всего лишь один раз. Речь о фильме режиссера Михаила Швейцера (1968), в котором Юрский сыграл Остапа Бендера (позже, уже в нулевые вышел сериал с участием Олега Меньшикова, но удачным при всем желании его не назовешь).
На момент съемок актеру было 33 года, что полностью соответствовало роману: «Мне тридцать три года — возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор?..» Целеустремленность, энергия, харизма и актерский Юрского сделали эту роль его визитной карточкой. В картине раскрылся и талант режиссера Швейцера, который до этого был известен как создатели идеологически правильных картин.
Иван Сергеевич Груздев («Место встречи изменить нельзя»)Видео:
В 1979 году на советские экраны вышел пятисерийный фильм «Место встречи изменить нельзя», снятый режиссером Станиславом Говорухиным по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». «Место встречи» быстро получили статус культовой картины. Не в последнюю очередь — благодаря Владимиру Высоцкому, который сыграл роль капитана Жеглова — одну из лучших в своей биографии.
Сергей Юрский появляется на экранах уже в первой серии. Жеглов и его напарник Шарапов (Владимир Конкин) расследуют дело об убийстве молодой женщины Ларисы Груздевой. Жеглов уверен, что убийство совершил муж Ларисы, доктор Иван Сергеевич Груздев, которого и играет Юрский. Все улики указывают на его причастность к делу, но Шарапов начинает сомневаться в его виновности…
Работа над ролью Груздева совпала у Юрского со сложным периодом жизни — он уходил из знаменитого ленинградского театра БДТ и перебирался в Москву. Именно в 1978-м, когда начались съемки картины, актер стал работать в московском театре Моссовета, где служил до смерти.
Дядя Митя («Любовь и голуби»)Видео:
В 1984 году оскароносный режиссер Владимир Меньшов (напомним, награды американской киноакадемии была удостоена его картина «Москва слезам не верит») снял лирическую комедию «Любовь и голуби».
Любопытно, что Сергей Юрский первоначально пробовался на роль работника леспромхоза Василия Кузякина, который по сюжету закрутит курортный роман с Раисой Захаровной (Людмила Гурченко), но в конце концов все-таки вернется к своей жене Наде (Нина Дорошина). Но в итоге на эту роль утвердили Александра Михайлова, а Юрский сыграл роль дяди Мити — его соседа.
Кстати, жену Мити, бабу Шуру, сыграла Наталья Тенякова, реальная жена Юрского. Интеллигентные городские жители так сыграли деревенскую пару, что зрители им поверили. А определенная театрализация, которую предложил актер, только добавила действию дополнительных штрихов.
Рене («Королева Марго»)
После распада СССР российский кинематограф долго не мог оправиться. Возможно, поэтому в девяностые и нулевые у Сергея Юрского было не так ярких, запоминающихся ролей, как в советское время. Тем менее, обращу внимание на его роль Рене в «Королеве Марго».
Разумеется, этот сериал сложно назвать шедевром. Но режиссер Александр Муратов, который позднее в основном снимал сериалы, сумел собрать в «Королеве Марго» прекрасный актерский состав: Николая Караченкова, Дмитрия Певцова, Армена Джигарханяна, Михаила Боярского, Дмитрия Харатьяна и Екатерину Васильеву.
Сергей Юрский сыграл роль Рене, парфюмера королевы-матери Екатерины Медичи, который составляет гороскопы. Костюмная версия романа Александра Дюма пришлась по душе зрителям, поэтому сериал до сих пор остается частным гостем не телевидении.
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