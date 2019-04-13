Усложняем. Узнайте город Беларуси на старой фотографии. Тест

Источник материала: Tut.by

И 100 лет назад небольшие белорусские города были похожи друг на друга. Только по-другому. В каждом была своя рыночная площадь, почти в каждом — костел, церковь и синагога. Угадайте по снимкам начала 20 века, какой город на них изображен. (И пускай тест прошлого понедельника по современным райцентрам Беларуси покажется вам просто пушинкой!)

В тесте использованы изображения с ресурса globus.tut.by