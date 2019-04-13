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Усложняем. Узнайте город Беларуси на старой фотографии. Тест
14.04.2019 10:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
И 100 лет назад небольшие белорусские города были похожи друг на друга. Только по-другому. В каждом была своя рыночная площадь, почти в каждом — костел, церковь и синагога. Угадайте по снимкам начала 20 века, какой город на них изображен. (И пускай
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И 100 лет назад небольшие белорусские города были похожи друг на друга. Только по-другому. В каждом была своя рыночная площадь, почти в каждом - костел, церковь и...
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